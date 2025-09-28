Topo

Ponte mais alta do mundo é inaugurada na China

28/09/2025 12h19

Ponte mais alta do mundo é inaugurada na China - Estrutura está 625 metros acima do rio que corta o Cânion Huajiang. Travessia, que antes levava cerca de duas horas, agora pode ser feita em poucos minutos.A ponte mais alta do mundo foi aberta ao tráfego neste domingo (28/09) na China. A estrutura, que corta o Cânion Huajiang, fica na província de Guizhou e vai encurtar o tempo de viagem de cerca de duas horas para poucos minutos.

A ponte tem 625 metros de altura em seu ponto mais alto do chão até a pista, e 1.420 metros de extensão. É tão imponente quanto o maior arranha-céu do país, a Shanghai Tower, com 632 metros, informou a agência estatal de notícias Xinhua.

A obra levou três anos para ser concluída e custou mais de 2 bilhões de yuans (R$ 1,5 bilhão), segundo a mídia estatal. Vídeos divulgados da inauguração mostram as torres da ponte envoltas em nuvens.

China é recordista em megainfraestruturas

A China tem 18 das 20 pontes mais altas do mundo. Até a inauguração deste domingo, o título de ponte mais alta pertencia a outra infraestrutura na mesma província de Guizhou: a Beipanjiang, também conhecida como Ponte Duge, com 565 metros de altura.

Projetos do tipo, contudo, são considerados controversos no país, dada a alta taxa de endividamento das províncias – o que é especialmente o caso de Guizhou.

