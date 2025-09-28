Topo

Notícias

Polícia aponta causa de queda de avião no Pantanal que matou um dos maiores arquitetos do mundo

São Paulo

28/09/2025 22h06

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul apontou que o avião que caiu na região de Aquidauana, no Pantanal, na terça-feira, 23, com um dos maiores arquitetos e urbanistas do mundo, o chinês Kongjian Yu, dois documentaristas brasileiros - Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr. - e o piloto Marcelo Pereira de Barros bateu em uma árvore antes da queda.

"Bateu na árvore, perdeu sustentação, caiu e incendiou. Todos morreram na hora", disse a delegada Ana Cláudia Medina em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo.

Galhos encontrados na fuselagem do avião e imagens da própria equipe ajudaram a polícia a reconstruir a dinâmica do acidente.

Ainda de acordo com a reportagem publicada neste domingo, 28, o avião Cessna 175 tentou pousar fora do horário permitido para a pista. "Já era uma operação irregular, porque só poderia operar até 17h39", disse a delegada.

Testes de visibilidade foram feitos pela polícia para avaliar as condições exatas do voo. Segundo as investigações, o piloto tentou, às 18h03, sem visibilidade, fazer a primeira tentativa de pouso desalinhado e precisou arremeter. Na segunda tentativa, a aeronave colidiu com uma árvore de cerca de 20 metros a aproximadamente 300 metros da cabeceira.

Conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave estava habilitada para voo diurno, não estando equipada para voar à noite ou em condições de mau tempo. Nesse tipo de operação, o piloto precisa manter contato visual com o solo e usar o horizonte para se orientar no trajeto. Ainda segundo a Anac, a aeronave tinha registro para serviços aéreos privados, mas não tinha autorização para operar como táxi aéreo.

Mesmo com as investigações da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão da Força Aérea Brasileira, segue apurando o caso.

Avião foi fabricado em 1958

Segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), o avião foi fabricado em 1958 e adquirido em 2015 pelo atual proprietário, o piloto Marcelo Pereira de Barros, que morreu no acidente. A aeronave tinha capacidade para um tripulante e três passageiros.

Em 2019, a aeronave foi apreendida por causa do transporte irregular de turistas e ficou sem operar até 2024.

O advogado Djalma Silveira, que defende o piloto Marcelo Pereira de Barros no processo judicial que resultou na apreensão da aeronave, disse que ele nunca usou o avião como táxi aéreo. "Quem conhece o Pantanal sabe a distância e o isolamento das fazendas em épocas de cheia. Os pilotos em geral usam seus aviões para prestar socorro a pessoas ilhadas, vítimas de ataques de animais peçonhentos e outras emergências. Eventualmente os fazendeiros pagam os custos de combustível, mas não é uma situação recorrente."

Segundo o defensor, Barros estava abrindo a empresa Aero Safari para voos turísticos e tinha mandado imprimir alguns cartões que foram apreendidos pela polícia. "Isso foi usado para abrir o processo contra ele por suposta atuação como táxi aéreo, o que na verdade não ocorreu. Após a apreensão, verificou-se que ele usava uma bateria de automóvel para alimentar um sistema do avião, o que foi corrigido depois."

Silveira diz que recorreu à Justiça e conseguiu a liberação do avião em 2022. "Como a aeronave tinha ficado mais de dois anos ao relento, foi preciso fazer uma reforma acompanhada pela Anac, e ele só pôde voltar a voar em 2024. Agora, com o falecimento dele, a ação que tramita na Justiça será extinta", diz.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Polícia aponta causa de queda de avião no Pantanal que matou um dos maiores arquitetos do mundo

Avião que levava arquiteto chinês e cineastas bateu em árvore de 20 metros

Namorado presta homenagem à cientista brasileira morta em Portugal: 'Estou sem chão'

Sobe para 4 o número de mortos em ataque a igreja mórmon nos EUA (polícia)

Barroso diz que é favorável à redução de penas para condenados pelo 8/1

Oregon aciona Justiça para impedir que Trump envie militares a Portland

Estado do Oregon processa governo Trump por autorizar tropas em Portland

Brasil pede desculpas por violações de direitos no caso 'Mães de Cabo Frio'

Europa deve 'redobrar' esforços contra mudança climática, adverte agência da UE

Ataque a tiros e incêndio deixam 2 mortos e vários feridos em igreja mórmon nos EUA

Com contagem quase encerrada, partido pró-Europa lidera eleição na Moldávia