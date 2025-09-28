Topo

Dia das Crianças: pista Hot Wheels tem dinossauro que 'engole' carros

Pista Hot Wheels é indicada para crianças acima de três anos Imagem: Divulgação
do UOL

Colaboração para o Guia de Compras UOL

28/09/2025 10h00

O Dia das Crianças está chegando e se você está em busca de um presente divertido, pode gostar desta pista Hot Wheels T-Rex e Quartel de Bombeiros.

O brinquedo vem com um dinossauro em grande escala que tem olhos que giram toda vez que os carros passam por ele. Confira a seguir o que o fabricante diz sobre o produto e a opinião de quem já comprou:

O que fiz a Mattel sobre essa pista Hot Wheels?

Inclui um conjunto Hot Wheels City T-Rex x Quartel de Bombeiros e 1 caminhão Hot Wheels em escala 1:64. As cores e as decorações podem variar

O conjunto apresenta um dinossauro nêmesis em grande escala que tem olhos que giram toda vez que os carros passam até que ele seja nocauteado

Lançar os carros com força suficiente gira os olhos e arranca os dentes do dinossauro para que ele seja expulso

Não indicado para crianças menores de três anos

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o brinquedo tem pouco mais de 900 avaliações e nota média de 4,6 (de um total de cinco). Os elogios são sobre a qualidade do produto e também da entrega. Confira:

A pista é muito bem construída. Meu sobrinho amou. Nathalia

Ótimo produto, veio certinho! Isabelli Bueno Fiori

(...) Veio no prazo e meu neto amou. Janir

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores reclamaram que a embalagem veio danificada. Veja a seguir:

O produto veio com a caixa danificada, que seria para presente, totalmente aberto! Ana Paula Soares Santos

Produto veio sem embalagem da Amazon com a etiqueta de envio na caixa original do produto, estragando a aparencia da caixa que seria um presente. Rudá Maia

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

