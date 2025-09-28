Patrimônio da música paraense, Nilson Chaves transforma Amazônia em música

"Cantar a Amazônia é cantar minha vida, meu habitat, meus costumes, meu sotaque, meu paladar, que é muito forte. É dizer para o mundo que aqui a gente ainda tem vida, ainda tem rio, ainda tem a floresta", afirma, em entrevista a Ecoa, o cantor, compositor e violonista paraense Nilson Chaves, um dos grandes nomes da música na região, com 55 anos de carreira. Recentemente, a Assembleia Legislativa do Pará declarou a sua obra Patrimônio Cultural e Imaterial do estado.

O artista, que morou 42 anos no Rio de Janeiro e gravou seu primeiro disco em 1981, lançou no primeiro semestre deste ano seis canções em homenagem à Amazônia. "Elas são oportunas para este momento, em que Belém vai sediar a COP 30", afirma.

Uma dessas canções, "História e Lenda" tem letra do poeta belenense Fernando Pessoa e é um carimbó pop que combina elementos históricos e narrativas tradicionais da região.

Completam os seis lançamentos "Sonha Amazônia", "Fauna e Flora", "Marajoara", "Amazonicamente", a levada brega "Pô Pô Pô", cuja letra é do próprio Nilson. Trata-se de uma homenagem aos ribeirinhos que transportavam o músico em seus popopôs - barcos de madeira cujo nome é uma onomatopeia do som do motor.

"Quando eu morava no Rio de Janeiro e vinha passar o fim de ano em Belém, para descansar, eu pegava os popopôs dos companheiros no Ver-o-Peso. O cara vinha de Gurupá (município do interior) trazer peixe ou algum outro produto, aí eu pagava e ele me levava. Às vezes, eu passava dois ou três dias, conversando, ouvindo as histórias, tomando banho de rio. Para mim, era uma coisa deliciosa", conta.

Vamos descendo

Ouvindo o som da mata

Silenciando o mundo

Aqui a paz acalma

Vamos de Pô Pô Pô

Letra de Pô Pô Pô

Para Nilson, a música tem um papel importante nas lutas ambientais, sociais e políticas. "Eu acho que a nossa missão é muito digna, é muito bonita, é muito forte, seja através do canto ou da literatura", afirma o artista, citando a canção "Matança", de Augusto Jatobá, gravada pelo baiano Xangai.

"Ele consegue mostrar a nossa fauna, as madeiras, as matas. Ele diz: 'Quem é vivo corre perigo, e os inimigos do verde, da sombra ao ar'. Olha só: da sombra o ar. Você correria o risco de não ter mais uma mangueira te protegendo do sol e você ali recebendo um ventinho ou a sombra de um açaizeiro, seja lá o que for? Então eu acho que a função do compositor tem que ser essa realmente, ele tem que estar atento", analisa.

O paraense lembra também da sua canção "Toca Tocantins", de 1984, em parceria com Jamil Damous. "Fizemos essa música contra a abertura da barragem de Tucuruí, no Pará, que provocaria um grande assassinato da nossa flora e fauna. Participamos de um grande movimento na Cinelândia, no Rio, ao lado de Vital Lima, Ney Matogrosso e Leila Pinheiro, entre outros", lembra.

Toca Tocantins

Tuas águas para o mar

Os meios não são os fins

Por que vão te matar?

Por que te transformar

Em águas assassinas

E nelas afogar a vida?

Letra de "Toca Tocantins"

No final de agosto, ele se apresentou no show "Cantares Amazônicos", no Rio de Janeiro, que reuniu um artista de cada estado da região Norte. Além de Nilson, que assinou a curadoria, o roteiro e a direção do espetáculo, participaram Alberan Moraes (Acre), Bado (Rondônia), Célio Cruz (Amazonas), Dorivã (Tocantins), Eliakin Rufino (Roraima), Zé Miguel (Amapá) e Patrícia Bastos (Amapá). A ideia é apresentar o mesmo show durante a COP30.

"A gente criou um repertório que tivesse a ver com esse contexto de provocar a reflexão das pessoas", explica Nilson. "Foi muito lindo, com a sala lotada e todo mundo emocionado. Em seis momentos, cantamos os oito juntos no palco. E encerramos com uma música do Bado, chamada 'Um canto em favor das matas'".

Dentro da mata tem a lei do mato

Dentro da mata tem um rei

Quem fere a mata e a lei do mato

Ferirá o rei também

Letra de "Um canto em favor das matas"

Clássicos amazônicos

Em seus mais de 50 anos de carreira, Nilson Chaves compôs e gravou alguns dos principais clássicos da música paraense e amazônica. Um deles, "Sabor Açaí", com letra do poeta João Gomes, recebeu reconhecimento internacional. "Um crítico de Londres a incluiu em um livro com as 100 músicas mundiais que chamou de diamantes", conta o compositor.

E tua fruta vai rolando

Para os nossos alguidares

Tu te entregas ao sacrifício

Fruta santa, fruta mártir

Tens o dom de seres muito

Onde muitos não têm nada

Letra de "Sabor Açaí"

"Fizemos essa música em 1982. Eu morava no Rio, e o Joãozinho mandou por correio essa letra para mim, porque ele sabia que eu adorava açaí. Foi um negócio muito louco, porque a carta chegou, eu abri o envelope, botei a letra em cima da cama, sentei com o violão na cama, e a música saiu. Eu não pensei duas vezes. Eu fui cantando e foi saindo", lembra.

Outros sucessos de Nilson incluem "Olho de Boto", "Olhando Belém", "Não Vou Sair" e "Amazônia". A letra desta última, gravada por Fafá de Belém em 2002, no álbum "O Canto das Águas", traz a Amazônia como eu-lírico, se autodescrevendo: