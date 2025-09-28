O estado do Oregon entrou hoje com uma ação judicial contra o governo de Donald Trump depois que o presidente americano autorizou o envio de tropas federais à cidade de Portland, noroeste dos EUA, para conter manifestações contra a atuação do ICE, o serviço de imigração dos Estados Unidos.

O que aconteceu

O processo argumenta que o estado tem capacidade para gerir a segurança pública. "As comunidades do Oregon estão estáveis, e nossas autoridades locais foram claras: temos a capacidade de gerenciar a segurança pública sem interferência federal", disse hoje o procurador-geral do estado, Dan Rayfield.

A medida se inspira em processo movido por outro estado americano. A Califórnia entrou com uma ação semelhante em junho, depois que o governo enviou tropas para Los Angeles, informa reportagem da CBS News.

A Guarda Nacional enviará 200 agentes a Portland, onde devem ficar por 60 dias. A promessa de envio de tropas —feita ontem (27) por Trump— foi detalhada hoje em memorando emitido pela Secretaria de Defesa. Nele, o secretário Pete Hegseth autoriza o envio dos agentes, informando o número de membros e tempo em que devem ficar na cidade, "onde protestos estão ocorrendo ou provavelmente ocorrerão", disse ele.

O procurador-geral disse que o envio de 200 soldados para proteger um único prédio do ICE "não é normal". "Se você tivesse alguma preocupação com a segurança da sua casa, tomaria algumas providências e preencheria as lacunas, não chamaria um exército", disse.

O que estamos vendo não é uma questão de segurança pública, mas sim do presidente exibindo sua força política sob o pretexto da lei e da ordem, buscando um sucesso midiático às custas da nossa comunidade.

Dan Rayfield, procurador-geral de Oregon

Trump contra a antifa

O alvo de Trump é o movimento antifascismo, que protesta contra a extradição de imigrantes. Desde o início do governo Trump, o ICE foi designado para encontrar imigrantes ilegais para extraditá-los. Opositores afirmam que os agentes do serviço de imigração cobrem o rosto durante ações truculentas.

Na segunda (22), Trump assinou ordem que classifica grupos antifa como terroristas Imagem: Getty Images

A Cruzada de Trump contra a antifa (abreviação para grupos antifascistas) ocorre desde o primeiro mandato. Em 2020, Trump enviou tropas para a ocupar Portland pela primeira vez. O objetivo era pôr fim aos protestos contra o assassinato do afro-americano George Floyd, morto asfixiado por um policial branco.

Na segunda (22), Trump assinou uma ordem definindo grupos antifa como organizações terroristas. "Indivíduos associados e agindo em nome da antifa coordenam-se com outras organizações com o propósito de disseminar, fomentar e promover a violência política e suprimir o discurso político legal", diz trecho da ordem assinada por Trump.

Desde 2017, grupos extremistas apoiadores de Trump entram em conflito contra a antifa. Tudo começou quando republicano Joey Gibson fundou o grupo de extrema-direita Patriot Prayer. Embora residisse no estado de Washington, ele decidiu realizar comícios e passeatas para extremistas em Portland, atraindo simpatizantes de todo o país, provocando a ira da antifa da cidade.