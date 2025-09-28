Opep+ planeja outro aumento na produção de petróleo em novembro, dizem fontes

Por Olesya Astakhova e Ahmad Ghaddar

MOSCOU/LONDRES (Reuters) - A Opep+ provavelmente aprovará outro aumento na produção de petróleo de pelo menos 137.000 barris por dia em sua reunião no domingo que vem, já que a alta dos preços da commodity incentiva o grupo a tentar recuperar ainda mais a participação de mercado, disseram três fontes familiarizadas com as negociações.

A Opep+ reverteu sua estratégia de cortes de produção de abril e já aumentou as cotas em mais de 2,5 milhões de barris por dia, representando cerca de 2,4% da demanda mundial, para aumentar a participação de mercado, depois de sofrer pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, para reduzir os preços do petróleo.

Oito países da Opep+ realizarão uma reunião online em 5 de outubro para decidir sobre a produção de novembro. A Opep+ produz cerca de metade do petróleo mundial e inclui a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), a Rússia e outros aliados.

A sede da Opep e as autoridades na Arábia Saudita não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

TRAJETÓRIA DOS PREÇOS

Os preços do petróleo caíram de mais de US$80 por barril no início do ano, mas têm sido negociados em uma faixa estreita de US$60 a US$70 por barril desde que a Opep começou a aumentar a produção, em abril.

Na sexta-feira, os preços atingiram o nível mais alto desde 1º de agosto, marcando níveis acima de US$70 por barril, apoiados por ataques de drones ucranianos à infraestrutura energética da Rússia, o que interrompeu o refino e os embarques de um dos maiores exportadores de petróleo do mundo.

As reduções totais de produção do grupo atingiram, em seu pico, 5,85 milhões de barris de petróleo por dia (bpd), compostas por três elementos diferentes: cortes voluntários de 2,2 milhões de bpd, mais 1,65 milhão de bpd por oito membros e outros 2,0 milhões de bpd por todo o grupo.

AUMENTO ADICIONAL A SER DISCUTIDO

Os oito produtores planejam desfazer-se totalmente de uma parte desses cortes -- 2,2 milhões de bpd -- até o final de setembro. Para outubro, eles começaram a remover uma segunda camada, de 1,65 milhão de bpd, com um aumento de 137.000 bpd.

A Opep+ também deu aprovação aos Emirados Árabes Unidos para aumentar a produção em 300.000 bpd entre abril e setembro.

O aumento de novembro, a ser discutido em 5 de outubro, totalizará pelo menos 137.000 bpd, equivalente à alta de outubro, disseram as três fontes. Uma decisão final ainda não foi tomada, afirmaram elas.

Os aumentos da Opep+ ficaram aquém dos valores prometidos, porque a maioria dos membros está extraindo acima da capacidade, disseram analistas.

A terceira camada de cortes de 2 milhões de bpd da Opep+ deve durar até o final de 2026.

(Reportagem de Olesya Astakhova e Ahmad Ghaddar; reportagem adicional de Maha El Dahan)