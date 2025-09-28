Ônibus de graça vão ligar pontos turísticos de São Paulo aos domingos

Topo

Ônibus das linhas Paulistar no Pateo do Collegio - Sergio Barzaghi/Secom da Prefeitura de São Paulo/Divulgação
Ônibus das linhas Paulistar no Pateo do Collegio Imagem: Sergio Barzaghi/Secom da Prefeitura de São Paulo/Divulgação
Do UOL, em São Paulo

28/09/2025 05h30

A cidade de São Paulo vai ganhar três novas linhas de ônibus gratuitos aos domingos, com roteiros especiais para parques, museus e espaços de lazer. Segundo a gestão Ricardo Nunes (MDB), as linhas estreiam quando a isenção de tarifa aos domingos na capital paulista completa seu 100º dia.

O que aconteceu

A partir de hoje, entram em operação três linhas especiais chamadas Paulistar. São três circuitos: a Paulistar 1 percorrerá o Circuito Cultura e passará por locais como o Museu da Língua Portuguesa, o Theatro Municipal e a Pinacoteca; a Paulistar 2 irá percorrer o Circuito Parques, ligando o Ibirapuera, a Aclimação e o Pq. da Independência; já a linha Paulistar 3 será o Circuito Lazer, atendendo o estádio do Pacaembu e com roteiro próximo à avenida Paulista.

Os veículos circularão das 8h às 19h, com saída a cada 20 minutos. Serão ônibus elétricos com ar-condicionado, wi-fi e carregadores USB.

A integração será feita em um único ponto, na região do Paraíso. O usuário pode circular pelas três linhas fazendo integração no metrô Paraíso.

70% das viagens dominicais são motivadas por lazer. De acordo com uma pesquisa da SPTrans, a maioria das pessoas usa o transporte gratuito aos domingos para lazer. A pesquisa diz ainda que 97% dos passageiros aprovam o programa. As novas rotas buscam ampliar o acesso da população a equipamentos culturais, parques e atrações turísticas da capital.

Turismo Grátus - Arte/UOL - Arte/UOL
Imagem: Arte/UOL

Contexto

Criado em dezembro de 2023, o Domingão Tarifa Zero já transportou milhões de passageiros sem cobrança de tarifa, de acordo com a Prefeitura. Com as novas linhas, São Paulo terá 14 ônibus adicionais em circulação aos domingos, além das linhas regulares que continuam operando normalmente e de graça.

