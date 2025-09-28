Topo

Notícias

'Não tem motociata, tem caminhada de educadores', diz Lula ao fim de evento dos 95 anos do MEC

Brasília

28/09/2025 08h42

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou na manhã deste domingo, 29, de caminhada em homenagem aos 95 anos do Ministério da Educação. Após encerrar o circuito de 3 quilômetros na Esplanada, Lula destacou a "revolução na Educação" e afirmou, em referência ao evento, que "não tem motociata, não tem pornochanchada", mas sim "caminhada de educadores".

O presidente caminhou pela Esplanada ao lado da primeira-dama, Janja da Silva, dos ministros da Educação, Camilo Santana, da Saúde, Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, Gleisi Hoffman, e da Fazenda, Fernando Haddad. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo também participou do evento.

Lula fez parte do circuito usando o boné "Brasil é dos Brasileiros", em meio à preparação para um encontro entre ele e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ao final da caminhada, Lula recebeu uma medalha, dedicada a "todos os professores", e levantou o troféu do evento, brincando: "cadê o champanhe?", em referência às comemorações da Fórmula 1.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Irã considera reimposição de sanções da ONU 'injustificável'

Drones voltam a sobrevoar instalações militares na Dinamarca

'Não tem motociata, tem caminhada de educadores', diz Lula ao fim de evento dos 95 anos do MEC

Lula inicia caminhada na Esplanada, em evento de celebração dos 95 anos do MEC

Peru registra confrontos entre manifestantes e polícia durante protestos contra o governo

Lula ironiza Bolsonaro e fala em soberania do país após encontro com Trump

Derrite passa a admitir chance de disputar governo de SP na ausência de Tarcísio

Rússia lança centenas drones e mísseis contra Ucrânia, mas diz ter visado alvos militares

Vários drones voltam a sobrevoar instalações militares na Dinamarca

Conversa com o Autor tem entrevista inédita com argentina Dolores Rey

Rússia faz ataque aéreo contra cidades ucranianas e deixa 4 mortos em Kiev