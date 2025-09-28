MPF cobra União por prédio no RJ com 440 mil documentos e risco de incêndio

O MPF (Ministério Público Federal) pediu à Justiça nesta semana que determine que a União "assuma concretamente" a antiga sede do IML (Instituto Médico Legal), localizada no Centro do Rio. O local abriga 440 mil itens iconográficos — entre fotografias e negativos— e corre risco de incêndio.

O que aconteceu

Pedido foi feito na última terça-feira (23). No documento, o MPF afirma que o prédio está em "precário estado de conservação" e que há "necessidade de criação de condições para o tratamento de documentação". Após solicitação, a 15ª Vara Federal do Rio de Janeiro deu 15 dias para a União se manifestar sobre o caso.

Especialistas identificaram itens com "alto potencial inflamável" no local. Além dos microfilmes em base de nitrato de celulose, uma equipe do Aperj (Arquivo Público do Estado do Rio) localizou em agosto microfilmes em base de acetato de celulose em "avançado, e irreversível, estado de deterioração".

Remover itens não é uma alternativa. Isso acontece porque há risco de deterioração na retirada dos documentos. O volume de materiais é outro obstáculo. O trabalho "demandaria grande planejamento e dispêndio de recursos", diz o MPF. Para o órgão, a análise da documentação "deverá ser feita no próprio prédio".

Vistoria identificou documentos produzidos ao longo de quase cem anos. O time do Aperj localizou ofícios, fotos e outros itens confeccionados entre 1926 e 2020 no prédio. Exames laboratoriais armazenados em 64 sacos e relatórios estatísticos feitos entre 1944 e 2007 integram o acervo.

Ativistas acreditam que documentos podem revelar paradeiro de desaparecidos políticos Imagem: Felipe Nin

Maior parte da coleção é composta por documentação administrativa. Segundo a equipe da Aperj, fichas funcionais, registros de necropsias e exames médico-legais, processos de pessoal e outros itens ligados à Polícia Civil incluem "conjuntos documentais com potencial valor histórico" para especialistas.

Para MPF, situação configura "violação permanente do patrimônio público e do direito à memória e ao patrimônio histórico e cultural". A afirmação se baseia na importância do acervo, "que abrange períodos autoritários e informações de interesse público", segundo o procurador Julio José Araújo Junior.

A União precisa assumir a sua responsabilidade, tomar conta do prédio, para que a gente imediatamente consiga atuar na proteção do arquivo, da documentação histórica lá encontrada.

Julio José Araujo Junior, procurador da República e autor dos pareceres do MPF

Questões administrativas

Prédio vive "limbo jurídico", diz MPF. O imóvel é da União e foi cedido ao governo do estado em 1965. Pelo acordo, a cessão seria desfeita se o local fosse usado para outras finalidades além do IML. Porém, desde novembro de 2009, o órgão não funciona mais no local. Ainda assim, o prédio não voltou para União.

Acervo compreende período entre 1926 e 2020 Imagem: Divulgação/MPF-RJ

Ações recentes tentaram desfazer confusão. Em 2024, a Polícia Civil do Rio deu baixa no registro do imóvel no Sistema de Patrimônio fluminense. Em agosto, a SPU (Secretaria de Patrimônio da União) informou que a propriedade está "em processo de reversão". Mas, na prática, o controle segue com o governo do estado.

Local recebeu quatro visitas técnicas em seis meses. Em março, o MPF esteve no prédio. Em maio, Arquivo Nacional e SPU fizeram uma análise conjunta. Em julho, foi a vez do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). No mês passado, membros do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro foram até lá.

A presença constante de invasores, usuários de drogas e pessoas armadas dentro da estrutura não apenas representa um risco direto à integridade física dos servidores e visitantes, como também coloca em risco os documentos ali armazenados

Iphan, em relatório produzido após visita técnica

Procurados, órgãos envolvidos não se manifestaram sobre o caso. Arquivo Nacional, Polícia Civil do Rio e SPU não retornaram os contatos da reportagem. Já o Iphan informou que não conseguiria se posicionar sobre o caso até o fechamento do texto. O espaço segue aberto para manifestações.

Para ativistas, documentação pode ajudar a achar desaparecidos políticos. Em carta enviada à Secretaria de Patrimônio da União, o coletivo Memória, Verdade, Justiça e Reparação lembra que restos mortais de 15 pessoas foram encontrados no cemitério de Ricardo de Albuquerque nos anos 1990 graças a papéis do IML.