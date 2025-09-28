Topo

Notícias

Médicos alertam para cuidados no volante durante gestação e puerpério

28/09/2025 11h12

O início da gestação é comumente marcado por vertigens, náuseas e vômitos, além de cansaço e sonolência. Com a evolução da gravidez, edemas, câimbras e contrações abdominais se somam à lista de sintomas e podem dificultar a concentração necessária para a condução de um veículo. O alerta é da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet). 

Durante o 16° Congresso Brasileiro de Medicina do Tráfego, em Salvador, a obstetra e membro da comissão científica da Abramet Lilian Kondo destacou que tanto a gestação quanto o puerpério são períodos que exigem maior atenção da mulher ao assumir o volante. 

Notícias relacionadas:

No caso de motoristas gestantes, as recomendações, segundo ela, incluem: 

  • evitar trajetos longos;
  • em caso de mal-estar, parar o veículo e pedir ajuda;
  • programar paradas frequentes para se alongar e se movimentar;
  • usar meias de compressão em viagens acima de quatro horas; e
  • utilizar equipamentos de segurança. 

Nesse último quesito, a médica destaca que é recomendado afastar o banco do volante ao máximo, mas de forma que não prejudique a direção, além de utilizar o cinto de segurança de forma que a faixa subabdominal fique o mais baixo possível e nunca por cima da barriga. Já a faixa diagonal deve ser posicionada passando lateralmente ao útero. 

Para puérperas, não há prazo definido para o retorno à condução de veículos. Alguns países, segundo Lilian, orientam aguardar de duas a seis semanas.

"A condição essencial é que a mulher esteja fisicamente e emocionalmente apta e sem fazer uso de medicamentos que prejudiquem a condução". 

*A repórter viajou à convite da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Dinamarca proíbe voos de drones após novos avistamentos em bases militares

Antes de discutir acordo sobre Gaza, Trump fala em alcançar "algo grandioso no Oriente Médio"

Paris exibe arte contemporânea autóctone da Amazônia

"Seremos arruinados": população do Irã teme consequências do restabelecimento das sanções da ONU

Moradores pedem socorro após tanques israelenses entrarem em áreas residenciais na Cidade de Gaza

Sem detalhes, Trump insinua avanço nas negociações de paz no Oriente Médio

Médicos alertam para cuidados no volante durante gestação e puerpério

Homem de barco atira contra bar, mata 3 e fere ao menos 8 nos EUA

Influencer suspeito de participar de esquema de desvio milionário via Pix é preso na Argentina

Defesa Civil de SP faz alerta para novos vendavais; veja onde

Bola de Ouro: aclamado pela torcida do PSG, Ousmane Dembélé alcança o topo do futebol mundial