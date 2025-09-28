Topo

Lyon vence Lille e alcança o líder PSG

28/09/2025 15h07

O Lyon venceu o Lille fora de casa por 1 a 0 neste domingo (28), pela 6ª rodada do Campeonato Francês, e alcançou a pontuação do líder PSG, que na véspera bateu por 2 a 0 o Auxerre.

Com 15 pontos, o PSG se mantém na ponta da tabela pelo melhor saldo de gols (+8 contra +5).

Vivendo um grande início de temporada, o Lyon conseguiu a vitória no estádio Pierre Mauroy graças a um gol de cabeça do volante inglês Tyler Morton aos 13 minutos.

O time do técnico Jorge Maciel mostrou por que tem a melhor defesa do campeonato até aqui, com três gols sofridos, conseguindo parar o experiente atacante Olivier Giroud e companhia.

O Lille, que vinha de derrota na rodada passada (3 a 0 para o Lens), fica em sexto na tabela com 10 pontos.

Nos demais jogos deste domingo, destaque para a vitória do Brest (9º) fora de casa sobre o Angers (17º) por 2 a 0.

Por sua vez, o Paris FC (11º) arrancou um empate por 1 a 1 em sua visita ao Nice (12º), graças a um gol de pênalti de Jean-Philippe Krasso no minuto 88.

O jogo teve uma paralisação de três minutos devido a cânticos homofóbicos proferidos por um setor da arquibancada da torcida local.

O árbitro paralisou a partida para que o sistema de som do estádio anunciasse que a interrupção poderia ser definitiva se os cânticos continuassem.

O capitão do Nice, Jonathan Clauss, foi à arquibancada para falar com os torcedores.

E o lanterna Metz (18º) empatou sem gols com outro time que lutará contra o rebaixamento, o Le Havre (15º).

A sexta rodada do Campeonato Francês termina neste domingo com o duelo entre Rennes (8º) e Lens (7º).

-- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Strasbourg - Olympique de Marselha  1 - 2

  

   - Sábado:

   Lorient - Monaco                    3 - 1

   Toulouse - Nantes                   2 - 2

   PSG - Auxerre                       2 - 0

  

   - Domingo:

   Nice - Paris FC                     1 - 1

   Angers - Brest                      0 - 2

   Metz - Le Havre                     0 - 0

   Lille - Lyon                        0 - 1

   (15h45) Rennes - Lens                      

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. PSG                     15   6   5   0   1  12   4   8

    2. Lyon                    15   6   5   0   1   8   3   5

    3. Olympique de Marselha   12   6   4   0   2  12   5   7

    4. Monaco                  12   6   4   0   2  14  10   4

    5. Strasbourg              12   6   4   0   2   9   7   2

    6. Lille                   10   6   3   1   2  13   9   4

    7. Lens                     9   5   3   0   2   8   5   3

    8. Rennes                   8   5   2   2   1   7   8  -1

    9. Brest                    7   6   2   1   3  11  11   0

   10. Toulouse                 7   6   2   1   3   9  11  -2

   11. Paris FC                 7   6   2   1   3  10  13  -3

   12. Nice                     7   6   2   1   3   7  10  -3

   13. Lorient                  7   6   2   1   3   9  14  -5

   14. Auxerre                  6   6   2   0   4   4   8  -4

   15. Le Havre                 5   6   1   2   3   6   8  -2

   16. Nantes                   5   6   1   2   3   5   7  -2

   17. Angers                   5   6   1   2   3   3   6  -3

   18. Metz                     2   6   0   2   4   5  13  -8

eba-dr/iga/cb

© Agence France-Presse

