Lula inicia caminhada na Esplanada, em evento de celebração dos 95 anos do MEC

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou a caminhada na Esplanada dos Ministérios, em evento que celebra os 95 anos do Ministério da Educação (MEC). Na largada, o presidente, de boné e trajando uma camiseta vermelha, chegou a dar uma 'corridinha', sendo aclamado pelos presentes.

Na largada, além de Lula, estavam a primeira-dama, Janja da Silva, o ministro da Educação, Camilo Santana, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo e os ministros da Saúde, Alexandre Padilha e dos Transportes, Renan Filho, dentre outros.

A prova reúne cerca de 6 mil inscritos, entre servidores, terceirizados, estagiários, atletas amadores e a comunidade, que disputam em categorias como masculino, feminino e paratletas. A largada ocorreu em frente ao edifício-sede do MEC, na Esplanada dos Ministérios, com percursos de 3 km, que é a caminhada e 5 km e 10 km, que são as corridas.