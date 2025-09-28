Lula ironiza Bolsonaro e fala em soberania do país após encontro com Trump

O presidente Lula (PT) fez uma caminhada hoje em Brasília em homenagem aos 95 anos do MEC (Ministério da Educação). Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele falou em soberania do país, dias após se encontrar com o presidente dos EUA, Donald Trump.

O que aconteceu

Presidente também fez provocação a Jair Bolsonaro (PL). "Nossa atividade não tem motociata, tem caminhada com educadores", afirmou ao final da caminhada. O antecessor do petista realizou diversas motociatas ao longo dos seus quatro anos de governo.

Ele usava o boné com o novo slogan do governo "O Brasil é dos brasileiros". Lula estava acompanhado de ministros e da primeira-dama Janja.

Gente, essa é a caminhada da soberania educacional do Brasil. Nós temos consciência que é através da educação, da creche à universidade, da alfabetização a um curso de engenharia, que a gente vai tornar o Brasil soberano pra nunca mais ninguém dar palpite sobre o Brasil. Viva a educação brasileira, viva o MEC. Lula, em vídeo nas redes sociais

Fala ocorre após Lula se encontrar com Trump na ONU. Os dois se cumprimentaram durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, na semana passada. Após o breve encontro, o norte-americano anunciou em seu discurso que deve se reunir com Lula nesta semana, em uma primeira sinalização pública de distensionamento do diálogo entre os dois mandatários.

Trump aplicou tarifaço a produtos brasileiros e sanções a ministros do STF. Oito ministros tiveram visto cassado e Alexandre de Moraes chegou a ser sancionado na Lei Manitsky, que proibe ele de manter relações financeiras com instituições que operem no sistema bancário norte-americano. Expectativa é de que assuntos sejam abordados em negociação com Lula.

Evento hoje teve corrida na Esplanada dos Ministérios. Grupos participaram de cerimônia em celebração ao aniversário do MEC com corridas de 10 e cinco quilômetros na Esplanada dos Ministérios. Em paralelo à competição, Lula aproveitou para fazer uma caminhada de 3 quilômetros com ministros no local e foi acompanhado por apoiadores que estavam na corrida.

Presidente percorreu trajeto de três quilômetros. Os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Camilo Santana (Educação), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais) e Alexandre Padilha (Saúde) participaram do evento.

Lula chegou a correr em alguns trechos e registrar imagens. Acompanhado de perto pelos seguranças e pela equipe de fotógrafos do Planalto, presidente aproveitou para correr em alguns trechos do percurso, que partiu do Ministério da Educação, desceu a Praça dos Três Poderes e voltou para o MEC.