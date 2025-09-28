Líder da igreja mórmon morre aos 101 anos nos EUA

O americano Russell Nelson, líder da igreja mórmon, morreu na noite de sábado (27) aos 101 anos no estado de Utah, disseram representantes da igreja em um comunicado.

"É com tristeza que anunciamos que Russell M. Nelson, amado presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, faleceu pacificamente (...) em sua casa em Salt Lake City", diz o comunicado, que cita o nome oficial da igreja.

O líder religioso "foi o presidente mais velho da história da igreja", acrescentou o comunicado, sem especificar a causa de sua morte.

Nelson tinha 93 anos quando se tornou o 17º presidente da igreja mórmon em janeiro de 2018, após a morte de Thomas Monson.

O senador republicano de Utah, Mike Lee, chamou Nelson de um "líder ousado e visionário, preparado por Deus para prestar testemunho de Jesus Cristo nos tempos em que vivemos".

Médico de profissão, com uma extensa carreira como cirurgião cardiotorácico, Nelson também serviu na Guerra da Coreia antes de ser ordenado apóstolo mórmon, um ofício do sacerdócio, em 1984.

O sucessor de Nelson será escolhido após seu funeral pelo Quórum dos Doze Apóstolos, que, assim como o presidente da igreja, são considerados profetas pelos fiéis.

