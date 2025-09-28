Kuwait Airways reestrutura capital para amortizar quase US$1 bilhão em perdas

(Reuters) - Uma reunião de acionistas da estatal Kuwait Airways aprovou uma medida contábil para extinguir 300 milhões de dinares (US$983 milhões) de perdas acumuladas por meio de uma redução de capital, informou o diário oficial neste domingo.

A Kuwait Airways afirmou anteriormente que pretende atingir o ponto de equilíbrio em 2025, após anos de prejuízos acumulados. A companhia aérea não divulgou seus resultados financeiros de 2023 e 2024.

As transportadoras regionais, assim como suas concorrentes globais, foram duramente atingidas pela pandemia da Covid-19, mas muitas companhias aéreas do Golfo viram uma forte recuperação na demanda e se tornaram participantes centrais em esforços mais amplos de diversificação econômica regional, em áreas como o turismo.

No entanto, a Kuwait Airways está enfrentando dificuldades para atingir suas metas estratégicas, incluindo o equilíbrio e o aumento do número de passageiros, devido a atrasos nas entregas de aeronaves e à pressão geopolítica na região, disse o presidente da transportadora em agosto.

O diário oficial do Kuwait disse que a assembleia geral extraordinária, realizada em 2 de setembro, aprovou uma redução do capital integralizado da companhia em 294 milhões de dinares, para 683,7 milhões de dinares, e um corte em sua reserva legal em 6 milhões de dinares.

Também aprovou o aumento do capital emitido da companhia aérea em 300 milhões de dinares, "a serem resgatados de acordo com um cronograma de pagamento determinado pela Autoridade de Investimentos do Kuwait", que detém 100% das ações da empresa.

Após as mudanças, o capital emitido da companhia aérea foi fixado em 983,66 milhões de dinares

A empresa não respondeu ao pedido de comentário da Reuters.

(Reportagem de Ahmed Hagagy)