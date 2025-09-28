Topo

Notícias

OPINIÃO

Kotscho: A virada de Lula e a agonia bolsonarista em novo cenário para 2026

23.set.2025 - O presidente Lula discursa na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York - Al Drago/Reuters
23.set.2025 - O presidente Lula discursa na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York Imagem: Al Drago/Reuters
do UOL

Ricardo Kotscho, colunista do UOL

28/09/2025 05h30

O vento virou no mês de setembro e, em especial, na última semana: uma sucessão de fatos positivos para o presidente Lula e a debacle do bolsonarismo, que rachou a direita, mudaram completamente o cenário para 2026.

Se antes a candidatura de Tarcísio de Freitas se consolidava na oposição para enfrentar Lula, que derrapava nas pesquisas, agora os papéis se inverteram. Desde a condenação de Bolsonaro, a direita entrou em parafuso, enquanto Lula surfava na defesa da soberania nacional, recuperando popularidade.

O dia decisivo para esta mudança foi a terça-feira, no plenário da ONU, quando o discurso vigoroso de Lula foi aplaudido várias vezes pela plateia, o que levou Donald Trump a elogiá-lo e a acenar com a reabertura do diálogo entre os dois países.

No dia seguinte, no Brasil, o Senado enterrou, com votação unânime na CCJ, a PEC da Bandidagem, como ficou conhecida a aliança do bolsonarismo com o centrão para garantir a impunidade dos parlamentares e abrir caminho para votar a anistia, alvos das grandes manifestações populares no domingo anterior. Nem se fala mais a sério em anistia.

Deu tudo tão errado para a direita bolsonarista e tudo tão certo para Lula que a semana chegou ao fim com Tarcísio desistindo da corrida presidencial, segundo seus aliados. Fora de controle, o lesa-pátria Eduardo Bolsonaro ainda atacou o governador paulista e os senadores, e se lançou candidato de si mesmo a presidente contra a vontade do pai.

Depois de visitar Jair, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, voou aos Estados Unidos para acalmar Eduardo, mas o estrago já estava feito. Para completar, a ex-primeira-dama Michelle também colocou seu nome à disposição para concorrer a presidente, embaralhando ainda mais o campo bolsonarista.

No auge das sanções ao Brasil atiçadas pelo filho do ex-presidente e o neto do último ditador, Lula jogou parado. Trump piscou primeiro. E deixou "os Bolsonaros" pendurados na brocha. Agora, quaisquer que sejam os resultados práticos do encontro entre Trump e Lula, que ainda não tem data marcada, o presidente já pode se considerar vitorioso na queda de braço com a maior potência mundial.

Quem sabe agora o Brasil possa, finalmente, mudar a pauta, no Congresso e na mídia, que havia sido sequestrada pela família golpista, deixando em segundo plano o necessário debate público sobre os grandes temas nacionais.

Vida que segue.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

'Sem jornalismo, não há democracia. E, sem democracia, vem a escuridão'

Por que jornalismo e acesso à informação são mais importantes do que nunca

Kotscho: A virada de Lula e a agonia bolsonarista em novo cenário para 2026

Ônibus de graça vão ligar pontos turísticos de São Paulo aos domingos

MPF cobra União por prédio no RJ com 440 mil documentos e risco de incêndio

'Pix indireto': como era golpe que envolveu influencer, segundo a polícia

Ela descobriu PCC e enfrentou descrença da imprensa: 'Monstro infiltrado'

Sanções da ONU contra Irã voltam a vigorar; países advertem contra escalada

STF apresenta projeto para reajuste salarial de 8% a servidores do Judiciário

Tropas em Portland reforçam estratégia de Trump contra 'wokes' e democratas

Estado de SP registra duas mortes por intoxicação por metanol em setembro