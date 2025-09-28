Kokoroko, nova sensação do afrobeat britânico, amplia seus horizontes em segundo álbum

Muito mais do que uma banda, Kokoroko é um coletivo artístico que está dando uma nova cara ao afrobeat. Baseado em Londres, cada um dos sete integrantes contribui para a composição e o arranjo das músicas. O público também vem sendo conquistado com apresentações marcadas pela efusiva energia e talentosas improvisações do grupo.

Daniella Franco, da RFI

A origem do coletivo data de cerca de uma década, quando a trompetista Sheila Maurice-Grey e o percussionista Onome Edgeworth se encontram em uma viagem ao Quênia. A forte ligação da banda com a África começa pelo nome: Kokoroko, em urhobo, língua do sul da Nigéria, significa "ser forte" ou "difícil de quebrar": um reflexo da resiliência musical e do orgulho cultural do grupo.

Para a crítica, a fórmula do sucesso de Kokoroko é a habilidade de transitar entre as diversas nuances do afrobeat, indo do jazz ao soul, do funk ao highlife. Depois de "Could We Be More", primeiro álbum lançado em 2022, o coletivo lançou o segundo disco em julho, "Tuff Times Never Last", ampliando seu trabalho a outros horizontes. A maturidade artística da banda, que investe agora mais na voz, pode ser conferida na faixa "Just Can't Wait", escolhida pela Programação Musical da RFI para a sua playlist. Aumente o som!

