Homem de barco atira contra bar, mata 3 e fere ao menos 8 nos EUA

Bar American Fish Company, em Southport, na Carolina do Norte (EUA) Imagem: Reprodução/X
Colaboração para o UOL, de São Paulo

28/09/2025 11h10

Três pessoas morreram e pelo menos oito ficaram feridas na noite de anteontem, depois que um homem de barco abriu fogo contra um bar em Southport, no estado da Carolina do Norte, nos EUA.

O que aconteceu

Embarcação se aproximou do bar pouco antes das 21h30 e atracou no cais. Na sequência, a única pessoa a bordo disparou vários tiros em direção ao estabelecimento. Segundo o The New York Times, no momento do ataque, o bar estava lotado.

Tiros mataram três pessoas e feriram oito. A identidade das vítimas, o estado de saúde dos feridos e a motivação do crime não foram divulgados.

Suspeito foi capturado pela Guarda Costeira dos EUA cerca de meia hora depois do ataque. Trata-se de um homem de 40 anos com a mesma descrição do atirador. Ele foi visto empurrando um barco em uma rampa pública em Oak Island, cidade a cerca de 19 quilômetros de onde o tiroteio aconteceu, informaram autoridades locais em nota emitida ontem.

O American Fish Company, bar onde aconteceu o ataque, ainda não se pronunciou. O estabelecimento é um antigo bar e peixaria, que também serve como ponto de reabastecimento de barcos. Foi construído em um deck ao ar livre.

Ataque se soma à onda de violência armada nos EUA. Segundo a ONG Gun Violence Archive, foram registrados pelo menos 320 tiroteios em massa no país só em 2025.

