Hoje é Dia destaca Outubro Rosa, dia dos idosos e proteção aos animais

Nesta semana, que engloba o final de setembro e início de outubro, temos uma das maiores mobilizações pela saúde feminina. A campanha Outubro Rosa, de prevenção do câncer de mama, começa no dia 1º e se estende por todo o mês. A doença é o tipo de câncer que mais afeta e mata mulheres no Brasil. O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima 73,6 mil casos a cada ano. Como não poderia deixar de ser, a temática recebe grande destaque nos veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) todos os anos.

Em 2022, a Agência Brasil publicou uma reportagem esclarecedora, sobre mitos e verdades acerca da doença. A Agência Gov destacou a importância das mulheres fazerem o autoexame, em texto de 2023. E a TV Brasil trouxe a informação de que as mulheres negras tem 57% mais chance de morrer de câncer de mama, em reportagem de 2024 do Repórter Brasil Tarde. Os direitos das pacientes que têm a doença foram explicados nesta reportagem da Radioagência Nacional, de 2022, e nesta edição do Repórter Brasil, também da TV Brasil, exibida em 2024.

O cientista francês Louis Pasteur morreu no dia 28 de setembro de 1895. Ele é mais conhecido pela invenção do processo de pasteurização, que aumenta a vida útil de alimentos perecíveis, nas também foi o criador da vacina contra a raiva, que ajudou a salvar milhares de vidas, de humanos e animais, como explica esta edição de 2015 do História Hoje, da Rádio Nacional.

Esta descoberta de Louis Pasteur foi homenageada com a criação, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), do Dia Mundial Contra a Raiva, celebrado no mesmo dia de seu falecimento (28 de setembro). Os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) já destacaram várias vezes a importância da vacinação contra a doença, como nesta reportagem da Agência Brasil, de 2022, nesta do Repórter Brasil, da TV Brasil, exibida em 2023, e nesta da Agência Gov, de 2024. A Rádio Nacional também abordou o tema, em entrevista no programa Ponto de Encontro, de 2018.

O dia 1º de outubro é o Dia Mundial do Vegetarianismo, comemoração internacional criada em 1977 nos Estados Unidos para lembrar os problemas causados pelo consumo de carne e mostrar as vantagens de uma dieta baseada em alimentos de origem vegetal. A Agência Brasil publicou uma matéria ampla sobre o tema em 2017, explicando como é esse estilo de vida. Neste outro texto, de 2021, mostrou que no Brasil 14% da população se considera vegetariana (cerca de 30 milhões de pessoas). A TV Brasil exibiu em 2021 uma reportagem sobre quais são os cuidados que devem ser tomados para uma dieta sem carne, no Repórter Brasil.

Promoção de direitos

No dia 1º de outubro temos o Dia Internacional das Pessoas Idosas, comemoração instituída pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1990. No Brasil, a data é oficializada como o Dia Nacional do Idoso. Os direitos dessa parcela da população, que muitas vezes não são respeitados, foram o foco desta edição do Tarde Nacional, da Rádio Nacional, de 2021. Os hábitos e cuidados para garantir um envelhecimento saudável foram abordados pela Agência Brasil em reportagem de 2019, e pelo jornal Repórter Rio, da TV Brasil, em 2022. No mesmo ano, a emissora exibiu episódio do Caminhos da Reportagem, mostrando que cada vez mais os idosos se recusam a aceitar o rótulo de "inativos" e estão construindo uma nova forma de envelhecer.

Em 4 de outubro celebramos o Dia Mundial dos Animais. A comemoração foi criada em 1929 em Viena, capital da Áustria, em homenagem a São Francisco de Assis, santo padroeiro dos animais, que faleceu nesta data em 1226. A efeméride funciona como um alerta para a necessidade de preservação de todas as espécies e do entendimento de que animais são seres sencientes e conscientes, como explica esta edição do programa Nacional Jovem, da Rádio Nacional. O Brasil deu um importante passo nesse sentido ao proibir por lei, em 2025, o uso de animais vivos em testes laboratoriais para o desenvolvimento de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, como destacou esta reportagem da Agência Brasil, esta da Agência Gov e esta edição do programa Natureza Viva, da Rádio Nacional.

Cultura

No dia 3 de outubro de 1915, há 110 anos, nascia o cantor carioca Orlando Silva, conhecido como "o cantor das multidões". Filho de família pobre, antes de se tornar cantor foi entregador de marmitas, sapateiro, vendedor de tecidos, mensageiro e office boy. Ao longo de sua carreira gravou mais de 200 canções. Orlando também participou da inauguração da Rádio Nacional, hoje um veículo da EBC. Ele foi o primeiro cantor a se apresentar na emissora e a, posteriormente, ter um programa exclusivo. O cantor foi homenageado por ocasião de seu centenário, em 2015, no Repórter Brasil, da TV Brasil, e no programa Todas as Vozes, da Rádio MEC. A emissora também prestou tributo ao artista em 2025, na série especial Orlando Silva, o cantor das multidões, em 2025.

Há 20 anos, no dia 3 de outubro de 2005, perdíamos Emilinha Borba, considerada uma das maiores intérpretes da chamada Era de Ouro do rádio brasileiro. Ela teve uma carreira prolífica, gravando 117 discos, com clássicos do samba, marchinhas e choro. No início da década de 40, foi contratada pela Rádio Nacional, emissora onde permaneceu por 27 anos. Emilinha recebeu várias homenagens dos veículos da EBC em 2023, ano em que completaria 100 anos se estivesse viva. O centenário foi destaque na Radioagência Nacional, na Agência Brasil, no programa Especial de Domingo, da Rádio Nacional, e nos jornais Repórter Brasil e Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil.

História

No dia 28 de setembro de 1885 foi promulgada no Brasil a Lei dos Sexagenários, que deu liberdade aos escravos com idade igual ou superior a 65 anos. Ela enfrentou grande resistência dos senhores de escravos, mas foi mais um grande passo para consolidar a abolição da escravidão no país, anos mais tarde, como conta esta edição do História Hoje, da Rádio Nacional.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 28 de Setembro a 4 de Outubro de 2025*

Setembro / Outubro de 2025 28/9 Morte do cientista francês Louis Pasteur (130 anos) - foi mais conhecido do público em geral por inventar um método para impedir que leite e vinho causem doenças, um processo que veio a ser chamado de pasteurização, em homenagem ao seu sobrenome Exibição do primeiro telejornal a ser exibido no Brasil, o jornal Imagens do Dia (70 anos) Promulgação da Lei dos Sexagenários, que libertava todos os escravos com mais de 60 anos (140 anos) Dia Internacional do Acesso Universal à Informação - data reconhecida pela Unesco Dia Mundial da Raiva - comemoração para marcar a data da morte do microbiologista e químico francês Louis Pasteur, que faleceu em 28 de setembro de 1895, e que, com a colaboração de seus colegas, também desenvolveu a primeira vacina eficaz contra a raiva. A data é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 29/9 Nascimento do cantor, compositor e pianista estadunidense Jerry Lee Lewis (90 anos) - considerado um dos pioneiros do gênero rock and roll 30/9 Morte do ator estadunidense James Dean (70 anos) TV Excelsior encerra suas atividades (55 anos) Dia Internacional do Podcast Dia Internacional da Tradução - data reconhecida pela ONU Inauguração do Teatro Francisco Nunes, o Teatro de Emergência, em Belo Horizonte-MG (75 anos) Dia Estadual da Velha Guarda das Escolas de Samba 1º/10 Outubro Rosa - movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama Dia do Vereador Dia Internacional das Pessoas Idosas - comemoração instituída pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) na Resolução nº 45/106, de 14 de dezembro de 1990. Também é conhecida como "Dia Internacional do Idoso" e está oficializada no Brasil como "Dia Nacional do Idoso" Dia Mundial da Música - comemoração internacional, instituída por uma resolução da 15ª Assembleia Geral do Conselho Internacional de Música, realizada em 1973 Dia Mundial do Vegetarianismo - comemoração internacional de vegetarianos, instituída em 1977 pela Sociedade Vegetariana Norte-Americana e aprovada em 1978 pela União Vegetariana Internacional Yom Kipur (Dia do Perdão) do Calendário Judaico - começa no crepúsculo que inicia o décimo dia do mês hebreu de Tishrei (que coincide com setembro, outubro ou novembro), continuando até ao seguinte pôr do sol Fundado o jornal gaúcho Correio do Povo (130 anos) 2/10 Nascimento do cantor mineiro Wanderley Alves dos Reis, o Wando (80 anos) Dia Internacional da Não-Violência - comemoração instituída pela ONU em resolução de 15 de Junho de 2007, para marcar a data do nascimento do líder pacifista hindu Mahatma Gandhi Dia Nacional do Pacifismo Ativo e pelo Desarmamento - comemoração criada pela Lei nº 11.619, de 19 de dezembro de 2007, que está relacionada com o "Dia Internacional da Não-Violência" Inauguração do Estádio do Morumbi (65 anos) 3/10 Nascimento do cantor fluminense Orlando Silva (110 anos) - referenciado como "o cantor das multidões", em 12 de setembro de 1936 participou da inauguração da Rádio Nacional, sendo o primeiro a ter um programa exclusivo na emissora Morte da cantora fluminense Emilinha Borba (20 anos) - em 1942 foi contratada pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, desligando-se meses depois. Em setembro de 1943 retornou ao "cast" da emissora e, durante os 27 anos que permaneceu contratada, firmou-se como a "Estrela Maior" da rádio Início da Revolução de 1930, sob a liderança de Getúlio Vargas (95 anos) 4/10 Morte da cantora, compositora e multi-instrumentista estadunidense Janis Joplin (55 anos) Morte do jornalista, escritor, músico e pesquisador paulista Zuza Homem de Mello (5 anos) Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde e Dia Nacional dos Agentes de Combate às Endemias Dia Mundial dos Animais - comemoração internacional criada em 1929, no "Congresso de Proteção Animal", realizado na cidade austríaca de Viena Início da Semana Mundial do Espaço - o evento acontece por conta do lançamento do primeiro satélite artificial, o Sputnik I, em 4 de outubro de 1957, e do Tratado sobre princípios reguladores das atividades dos Estados na exploração e uso do espaço cósmico, inclusive a lua e demais corpos celestes, que entrou em vigor em 10 de outubro de 1967 Início das transmissões do Projeto Minerva (55 anos)

