Hamas diz que perdeu contato com dois reféns na Cidade de Gaza devido a bombardeios israelenses

28/09/2025 09h56

O braço armado do Hamas declarou, neste domingo (28), que perdeu contato com dois reféns durante os intensos bombardeios israelenses à Cidade de Gaza nas últimas 48 horas. 

As Brigadas Ezzedine Al Qassam anunciaram em comunicado "a perda de contato com os dois prisioneiros (...) devido às brutais operações militares e aos ataques violentos nos bairros de Sabra e Tal al Hawa nas últimas 48 horas", referindo-se às áreas onde as forças israelenses intensificaram sua ofensiva aérea e terrestre.

