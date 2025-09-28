'Pix indireto': como era golpe que envolveu influencer, segundo a polícia

Duas pessoas foram presas pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de envolvimento em fraudes que movimentaram cerca de R$ 147 milhões a partir de uma manobra chamada "Pix indireto". O influenciador Gabriel Spalone, que se apresenta como dono de uma fintech de pagamentos e investimentos, foi detido ontem no Panamá, mas solto na sequência. A defesa dele alega inocência.

Como funcionava o golpe

Os investigados usaram a credencial de uma empresa para fazer transações suspeitas. Eles teriam utilizado dez contas bancárias de uma empresa que tinha parceria com uma instituição bancária —cujo nome não foi divulgado— para movimentar cerca de R$ 146,6 milhões.

Os suspeitos se utilizaram de um mecanismo regulado conhecido como "Pix indireto". Ele ocorre quando uma instituição pequena faz convênio com um banco maior para conseguir fazer uma transação. Esse é um modelo regulado, mas foi utilizado de forma desvirtuada neste caso, segundo as investigações.

O Pix funciona graças a uma infraestrutura tecnológica chamada SPI (Sistema de Pagamentos Instantâneos). O sistema é o responsável pela liquidação dos pagamentos instantâneos no Brasil. Ou seja, quando você faz um Pix, o banco envia a ordem ao SPI, que é o responsável por liquidar o valor em tempo real e, consequentemente, fazer o dinheiro chegar no destinatário em questão de segundos.

Para fazer um Pix, o banco precisa se conectar ao SPI. Os principais bancos digitais e os grandes bancos são participantes diretos do SPI. Isso significa que essas instituições têm uma infraestrutura tecnológica própria que se conecta diretamente ao SPI, fazendo o Pix funcionar do jeito que conhecemos. Mas existem pequenas empresas financeiras que ainda não estão conectadas com o sistema e, portanto, precisam de uma "mãozinha" para poder fazer transações. Essas empresas são chamadas de participantes indiretos.

Participantes indiretos precisam de intermédio. Quando instituições financeiras ou bancárias, como pequenas fintechs, não têm essa infraestrutura tecnológica —seja pelo custo ou modelo de negócio—, mas querem fazer pagamentos instantâneos, elas podem recorrer a esses grandes bancos para fazer uma parceria. Por isso, o modelo ficou conhecido como "Pix indireto", já que elas precisam de um intermediário para a transação funcionar.

Dessa forma, toda a comunicação com o SPI e a efetiva liquidação financeira das transações do participante indireto são processadas e assumidas pelo seu intermediário, o que define uma clara separação de responsabilidades operacionais, tecnológicas e de conformidade regulatória perante o ecossistema de pagamentos.

Fernando Moreira, especialista em direito societário, governança e compliance

No caso dessa investigação, a fraude estava no uso desvirtuado desse modelo. Os suspeitos teriam utilizado as credenciais de uma empresa que tinha parceria com uma instituição financeira maior conectada ao SPI. Assim, eles se aproveitaram dessa estrutura para movimentar o dinheiro e dificultar o rastreamento dele.

O esquema se aproveitou da estrutura de um participante indireto para criar múltiplas contas e fracionar transferências de altos valores em um curto espaço de tempo, buscando dificultar o rastreamento e dar aparência de legalidade a recursos de origem ilícita. A ilicitude não decorre do "Pix indireto" em si, mas do seu uso fraudulento, que configura um claro desvio de finalidade e apresenta fortes indícios de crimes como estelionato eletrônico, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Fernando Moreira

"Boa parte" dos valores foi estornada, mas houve "prejuízo efetivo", segundo a polícia. A recuperação de valores em crimes envolvendo Pix podem ser feitos por duas formas: bloqueio cautelar e o MED, Mecanismo Especial de Devolução.

O bloqueio cautelar ocorre quando há suspeita de fraude. O banco do recebedor pode reter o valor por até 72 horas para análise. Já o MED (Mecanismo Especial de Devolução) permite a devolução, total ou parcial, sem autorização do recebedor quando houver fundada suspeita de fraude.

Fernando Moreira

A principal vítima do golpe foi o banco parceiro, que não teve o nome divulgado. Segundo Moreira, ainda que parte do dinheiro tenha sido reavida, "o prejuízo imediato ficou com esse banco, que terminou com perda líquida após as transferências fraudulentas". Além do banco, empresas e as pessoas físicas que tiveram débitos não autorizados em suas contas também podem ter sido vítimas.

As instituições intermediárias só entram como vítimas quando suas credenciais ou sua infraestrutura são usadas sem qualquer conivência. Há ainda uma investigação sobre sorteios e rifas online possivelmente irregulares. Se ficar comprovada a manipulação, os consumidores que pagaram para participar também são considerados vítimas.

Fernando Moreira

Defesa classificou detenção como "ilegal e abusiva". Em nota ao UOL, o advogado de Spalone, Eduardo Maurício, afirmou que a justiça foi feita após a soltura. "Decisão foi fundamentada no pedido de liberdade feito pela defesa, que acatou a tese de imediata liberação do influencer já que Spalone não possui uma ordem de detenção internacional e inclusão na lista da Interpol, e que sua prisão, ilegal e abusiva, teria sido realizada no Panamá por um pedido da autoridade policial civil de São Paulo sem qualquer validade no campo jurídico internacional."

Ele alega inocência. Ainda de acordo com o advogado, Spalone já apresentou ao Ministério Público de São Paulo e à Justiça paulista provas "que demonstram inexistir necessidade de prisão temporária ou até mesmo em conversão em prisão preventiva, e qualquer ato ilícito de sua autoria".