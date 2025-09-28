Topo

Free flow: pedágio sem cancela se multiplica e traz risco de multa; evite

28/09/2025

O pedágio Free Flow, modelo sem cancela nem atendente, está em expansão pelas rodovias brasileiras. Diferente do sistema tradicional, ele permite que os motoristas passem direto na velocidade da via, sem filas nem necessidade de parar o veículo.

O funcionamento é simples: câmeras e sensores registram a placa do automóvel e geram a cobrança automaticamente. Para quem já utiliza tags eletrônicas de pagamento, como Sem Parar, Connect Car ou Veloe, nada muda - a taxa é debitada da mesma forma que nos pedágios convencionais.

A diferença aparece para motoristas que não possuem tag. Nesses casos, o usuário precisa acessar o site indicado pela concessionária da rodovia, consultar a placa do veículo e quitar o valor da tarifa.

O prazo para o pagamento é de até 30 dias após a passagem, sob risco de multa por evasão de pedágio - infração de natureza grave, com multa no valor R$ 195,23 e a soma de cinco pontos no prontuário da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) para cada trecho com pagamento pendente.

Um exemplo prático foi registrado na rodovia da região de Itápolis, no interior de São Paulo. Passei sem tag e encontrei no trajeto a indicação do endereço eletrônico da concessionária daquela via. Ao acessar a página, foi possível visualizar as passagens realizadas e o valor devido.

O sistema apresenta as tarifas detalhadas, a data, o horário da passagem do veículo e o vencimento. O pagamento pode ser feito por Pix ou cartão de crédito, em processo semelhante a uma compra online. Assim que a transação é concluída, o débito é quitado imediatamente.

Com o Free Flow, viagens tornam-se mais rápidas e fluidas, já que eliminam a necessidade de paradas frequentes em pedágios. No entanto, motoristas sem tag devem redobrar a atenção para não esquecerem o prazo de pagamento e serem surpreendidos com uma ou mais multas.

