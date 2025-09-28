Topo

FAB promove desfile de aeronaves com Esquadrilha da Fumaça no Campo de Marte

28/09/2025 14h11

Durante todo o dia neste domingo, 28, o céu de São Paulo vira palco para um desfile de aeronaves promovido pela Força Aérea Brasileira: trata-se do evento Domingo Aéreo 2025, que ocorre no Campo de Marte e exibe mais de uma dezena de aviões militares, entre jatos, caças e helicópteros.

Em destaque, estão o jato T-27M Tucano e os caças F-5EM Tiger II e F-39 Gripen. Também estão na programação aeronaves da Polícia Militar de São Paulo - é o caso dos helicópteros Águia e H-36 Caracal.

Além de ver as aeronaves em ação, o público verá acrobacias aéreas feitas pela Acro Brasil (Associação Brasileira de Acrobacia Aérea) e passagens da Esquadrilha da Fumaça; no chão, poderá acompanhar apresentações dos canis da Receita Federal e da Guarda Civil Metropolitana.

Criado em 1988, o Domingo Aéreo deste ano começou às 9h e segue até o final da tarde, com a última apresentação - da Esquadrilha da Fumaça - prevista para às 16h30. A entrada é gratuita.

FAB promove desfile de aeronaves com Esquadrilha da Fumaça no Campo de Marte

