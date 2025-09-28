Topo

EUA e México lançam iniciativa para combater tráfico de armas na fronteira

28/09/2025 12h52

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Os Estados Unidos e o México lançaram uma nova iniciativa bilateral com o objetivo de interromper o fluxo de armas de fogo ilícitas através de sua fronteira compartilhada, informou o Departamento de Estado dos EUA no sábado.

O anúncio foi feito durante a reunião inaugural do Grupo de Implementação de Segurança EUA-México, formado no início deste mês durante a visita do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, ao México para reforçar a ação conjunta contra o narcotráfico e o contrabando de armas.

Como parte da nova iniciativa, o México vai expandir o uso de ferramentas de rastreamento dos EUA, como eTrace e tecnologia de imagem balística, para todos os 32 Estados, enquanto ambos os países aumentarão as investigações conjuntas e o compartilhamento de inteligência, disse o departamento.

A iniciativa também pede investigações bilaterais mais profundas, mais processos e uma intensificação das inspeções dos EUA para impedir o contrabando de armas para o sul -- um dos principais facilitadores da violência dos cartéis no México.

"Pela primeira vez, os EUA e o México estão implementando inspeções conjuntas, compartilhamento de informações em tempo real e investigações ampliadas para deter cartéis que alimentam armas. Uma cooperação histórica para proteger ambas as nações", disse o embaixador dos Estados Unidos no México, Ronald Johnson, nas redes sociais.

(Reportagem de Natalia Siniawski)

