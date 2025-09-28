Estreia de linhas turísticas tem falhas e ônibus vazios em São Paulo

O primeiro dia de operação das três linhas turísticas gratuitas criadas pela prefeitura de São Paulo para facilitar o acesso a parques e museus foi marcado por falhas em itinerários, desinformação entre passageiros e ônibus vazios.

O UOL acompanhou quatro viagens entre 9h e 13h. Em todas elas, a reportagem presenciou problemas no cumprimento dos percursos.

Na linha 2, que promete conectar os parques Ibirapuera, Aclimação e Ipiranga, por exemplo, passageiros não conseguiram descer nos pontos indicados.

"O motorista errou demais o caminho. Ele não passou na frente do Sesc Vila Mariana nem no Museu de Zoologia da USP. Acabamos perdendo o passeio", disse Adelson Andrade, que havia separado o domingo para conhecer alguns pontos turísticos da zona sul ao lado da mulher, Márcia Torelli.

O casal Adelson Andrade e Márcia Torelli reclamou que o motorista errou o caminho da linha 2 Imagem: Marcelo Justo/UOL

A reportagem fez a mesma viagem e confirmou a dificuldade do condutor em conduzir o Circuito Parques. Com apenas um dia de treinamento, ele precisou da ajuda do cobrador e de uma "cola" feita à mão para indicar a direção, nem sempre com sucesso - em dois momentos deu marcha à ré para retomar a rota correta.

Uma corrida de rua na região do Parque do Ibirapuera impediu a continuidade do trajeto anunciado e obrigou motoristas da linha 3 (Circuito Lazer) a fazer conversões proibidas e descobrir por conta própria os desvios mais adequados. Até mesmo a reportagem ajudou nesse processo, indicando como chegar ao Pacaembu.

Ao longo da manhã, não só os motoristas, mas também os passageiros sentiram dificuldades em compreender o modelo e a periodicidade das novas linhas. A aposentada Kayami Murai foi a primeira a subir em um dos ônibus turísticos e gostou da novidade. "É mais uma opção pra gente", disse. O veículo, no entanto, estava totalmente vazio.

Kayami Murai, 77 anos, pegou o ônibus da linha turistica Paulistar 3 Imagem: Marcelo Justo/UOL

"Hoje está vazio, mas é porque é novo. Acredito que nos próximos finais de semana os ônibus vão estar mais cheios. É uma forma de ajudar quem precisa se deslocar pela cidade", avaliou Igor de Paula, responsável por auxiliar no trajeto e tirar dúvidas dos motoristas da linha 1 (Circuito Cultura).

Anunciadas na última quinta-feira, as novas linhas são circulares, com extensões que variam de 17 km a 20 km, e tempo de intervalo de 20 minutos. Rodam as regiões sul, oeste e central e devem se conectar na estação Paraíso do metrô, sentido centro.

Motorista consulta cola com trajeto da linha Paulistar em São Paulo Imagem: Marcelo Justo/UOL

Mas não foi o que a reportagem observou. Por volta das 11h40, a cuidadora Dirce Antonieta da Cruz já aguardava havia quase uma hora para embarcar na linha 1. O ônibus, no entanto, não passou no ponto indicado - a reportagem flagrou o veículo acessando a avenida Bernardino de Campos pela rua do Paraíso, duas paradas à frente.

"Hoje está acontecendo uma corrida de rua, então os pontos de bloqueio mudam de uma viagem para outra. Durante a semana, fizemos um treinamento para lidar com isso e conhecer rotas alternativas. É comum que a região receba muitos eventos", disse o motorista Fabiano de Paula.

Apesar de não ter seguido a rota original devido a bloqueios pelo caminho, o ônibus da linha 1 passou em todas as atrações divulgadas. Procurada, a prefeitura afirmou, em nota, que "os itinerários das linhas foram enviados detalhadamente às operadoras e as vias utilizadas já são parte da operação de ônibus da cidade" e que a "SPTrans irá reforçar junto às três concessionárias a necessidade de que todos os motoristas tenham pleno conhecimento dos itinerários a serem realizados para que todos os passageiros tenham uma experiência positiva, cumprindo o intervalo programado".

De acordo com a prefeitura, a operação é conduzida por ônibus elétricos com ar-condicionado, carregador USB e wi-fi. Eles circularão somente aos domingos das 8h às 19h.

Imagem: Arte/UOL

Domingão Tarifa Zero

A data para o início da operação dos circulares coincidiu com os 100 dias do programa Domingão Tarifa Zero, que concede gratuidade no sistema todos os domingos. De acordo com a gestão Ricardo Nunes, 270 milhões de embarques sem cobrança foram registrados desde 17 de dezembro de 2023, quando teve início a ação.

Levantamento realizado pela SPTrans mostra que 70% das viagens aos domingos têm como motivação o lazer, com destaque para parques e atividades culturais. As novas linhas visam atender esse público.