Ela descobriu PCC e enfrentou descrença da imprensa: 'Monstro infiltrado'

A jornalista Fatima Souza, 68, foi uma das primeiras pessoas a entender a dinâmica do PCC (Primeiro Comando da Capital) na década de 1990, quando a facção ainda dava seus primeiros sinais de vida e estava longe de ser a maior organização criminosa do país.

Atualmente, ela é repórter policial no SBT e, ao longo dos 40 anos de carreira, cobriu grandes casos policiais em São Paulo e no Brasil.

Em conversa com o UOL, Fatima falou sobre a descoberta da facção, sua relação com membros do PCC e a nova categorização da facção como máfia.

Você descobriu o PCC em 1997, durante uma rebelião em uma penitenciária de Sorocaba. O que, nesse episódio, fez você suspeitar que algo novo estava surgindo no sistema prisional?

Fatima Souza: Na época, era comum cobrir muitas rebeliões, em que os presos faziam o que queriam e matavam uns aos outros. Mas essa, pelo contrário, era superorganizada: havia um comando, uma pessoa que dizia o que cada um tinha que fazer, e faixas pedindo por direitos dos presos, como alimentação. Aquilo me deixou pensativa sobre o que estava acontecendo. O que mudou tão rapidamente de tantas rebeliões confusas para essa tão organizada?

Trabalhava na TV Bandeirantes e, 30 dias depois, levantei o nome de quem estava comandando a rebelião: o Macalé. Pedi permissão para entrevistá-lo, dizendo que faria uma reportagem sobre a vida atrás das grades. Ele confirmou que, de fato, havia um comando, mas que ainda não podia revelar o nome. Dias depois, recebi uma ligação: "Oi, aqui é o Cesinha". Perguntei quem era, e ele respondeu: "César Augusto Roris. Eu sou um dos fundadores do PCC". E então começamos a conversar. Fui avançando e fazendo outras reportagens com material que eles próprios forneciam.

O Estado te desmentiu publicamente logo após a reportagem, dizendo que não existia uma facção. A história do PCC poderia ter sido diferente se as denúncias tivessem sido levadas a sério mais cedo?

Quanto menor o bicho, mais fácil de matar. Você pisa em uma barata, mas não em um elefante. O PCC ainda era um núcleo pequeno e talvez fosse muito mais fácil de administrar naquele momento. Os presos tinham, e ainda têm, facilidade de comunicação nas cadeias com telefone, e isso ajudou na expansão. Como o governo esperou cinco anos, o bicho foi crescendo. A ideia inicial de direitos aos presos passou para: "Estamos dominando, vamos vender drogas aqui dentro e lá fora?". Presos que estavam lá dentro cumpriram a pena, saíram e levaram a facção para fora. Hoje, estão em 28 países, o que é inacreditável. Não temos mais uma facção, mas uma máfia.

Outros jornais só publicaram sobre o nascimento da facção um ano e meio depois de você. Para você, qual deveria ter sido a postura da mídia naquela época?

Se tivesse sido outro jornal a anunciar a existência de uma facção nas prisões, eu, como repórter, teria reconhecido que eles deram o furo, mas iria atrás, porque o assunto era grande. Alguns colegas de trabalho, que eu respeitava muito, chegaram a dizer na minha cara que eu tinha inventado a matéria. Foi um momento bastante desagradável. Depois que o Ministério Público começou a apurar, os mesmos colegas colocaram a reportagem no ar como se fosse uma descoberta exclusiva.

Após trabalhar na Record de 2006 a 2023, Fátima foi contratada pelo SBT no início de 2025 Imagem: Reprodução/Instagram @fatima_souza_reporter

Você disse que os próprios faccionados forneciam materiais. Como ficou essa relação com eles? Já foi ameaçada em algum momento?

Tudo que acrescenta, desde que você não seja cúmplice nem mancomunado, é informação. Nunca tive problemas de ameaça de morte. Nunca fui amiga de nenhum integrante do PCC. Sempre mantive a máxima: "Se você me contar sobre um crime em andamento, vou avisar a polícia". Não sou assessora de imprensa do PCC, eles eram fonte para mostrar a realidade. Uma vez, o Geleião me ligou e eu disse: "Agora não dá para falar muito, estou cobrindo o sequestro da Eulália". Ele respondeu: "Foi nóis" [sic]. Então, levei essa informação ao delegado Wagner Giudice.



A morte do ex-delegado-geral Ruy Ferraz, que investigou o PCC por anos, foi uma surpresa para você?

Não me pegou desprevenida. O Ruy era um combatente do PCC, um policial muito competente nas investigações. Sempre tivemos uma relação próxima e de confiança. Quando me ligaram falando da morte dele, não acreditei. Telefonei pra ele imediatamente, mas só chamava. Então percebi que era real.

Ruy Ferraz foi perseguido e morto a tiros de fuzil: 'Coisa de quem sabe', dizem analistas

O PCC foi enquadrado recentemente pelo Ministério Público como uma máfia. Você vê a possibilidade de a facção se tornar uma espécie de "cartel brasileiro", com poder comparável a organizações mexicanas e italianas?

No meu entender, já é um cartel. O poderio econômico é fantástico, eles montaram um esquema absurdo. Aquele PCC que vendia drogas na comunidade ainda existe, mas representa o mínimo da facção.

O PCC é uma máfia comparável à expertise dos cartéis italianos e à violência dos mexicanos. Isso é muito perigoso e pode não ter freio. Não consigo ver como exterminá-lo neste momento, dado o tamanho.

Fatima Souza

Você tem um monstro infiltrado na política e na economia. O PCC paga cursos para formar carcereiros e advogados. Está em postos de combustíveis, farmácias, na polícia, no Ministério Público, é algo secretíssimo.

14.mai.2006 - Em rebelião na penitenciária de Junqueirópolis (SP), detentos exibem faixas com as frases "PCC, paz, justiça e liberdade" e "Contra a opressão" Imagem: Alex Silva/Estadão Conteúdo

O que poderia enfraquecer o PCC no futuro?

É um bom caminho ir atrás do dinheiro do PCC, como fez a Operação Carbono Oculto. Mas também é fundamental atingir o enxame, não só prender meia dúzia de abelhinhas. Talvez seja preciso fazer como o Ruy fez há alguns anos: sentar, perguntar "O que é o PCC? Quem é quem?" e mapear novamente. Hoje, mata-se meia dúzia em operações policiais, cinco são trabalhadores e um é bandido. Talvez seja hora de começar tudo de novo, mapear quem são de fato os 14 do bonde e quem manda em cada lugar.

Isso exigiria algo muito sério: integração de todas as polícias e dos governos estadual e federal, além da detecção de policiais corruptos. Seria necessária uma investigação profunda, com operações seríssimas. Mas hoje tenho dúvidas, porque não sei mais quem é quem.

O Porto de Santos, por exemplo, está sob domínio do PCC. Lá entra e sai o que eles querem: armas e drogas com facilidade. Quem facilita isso? É questão de investigação. Não sou polícia, sou repórter que acompanha polícia, mas é tão óbvio para quem cobre com frequência. Ninguém consegue desmantelar o PCC no Porto de Santos? Por que não existe um combate organizado como o crime está organizado? A nossa polícia precisa se sentir macro, forte, grande e unida.