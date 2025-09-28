Empresários relatam ameaças do PCC para entregar negócios para o crime

Empresários ameaçados pelo PCC (Primeiro Comando da Capital) revelaram como a facção tem atuado para intimidá-los para lavar dinheiro. Eles obrigavam os empresários a entregar os negócios para o crime organizado.

O que aconteceu

Os áudios foram revelados na noite de hoje pelo Fantástico, da Globo. A quadrilha usava postos de gasolina, motéis e até jogo de azar para movimentar bilhões de reais num esquema sofisticado para acobertar os crimes. Vítimas relataram intimidações, fraudes e até ameaça de mortes.

Um dos empresários afirmou que aceitou uma negociação de compra por estar endividado. Porém, disse não imaginar que seria ameaçado e nem sequer receberia os valores acordados. Os nomes dos empresários não foram revelados na reportagem.

Eu tava falido. Acabamos fazendo uma negociação e ele ia assumir todas as dívidas. Na época, ele tinha que me fazer um depósito de R$ 50 mil reais. Ele não fez. Foi aí que começou o meu problema.

Eu falei que ia fazer o distrato do contrato porque eles não tinham depositado o dinheiro. Ele começou a falar: 'É, tem pai matando o filho por causa de dinheiro. Tem filho matando o pai por causa de dinheiro. Se mata muito fácil por causa de dinheiro'.

Empresário ameaçado pela quadrilha

A quadrilha manteve o nome do empresário como dono do posto. Os criminosos também passaram a vender combustível adulterado, deixando o homem como o responsável pelo dano. "Eu respondo todos os processos porque o posto tá no meu nome, né?", acrescentou.

Outro dono de posto também passou pela mesma situação. "Eu vendi em agosto de 2018. Infelizmente, para pessoas não idôneas. A ameaça foi o seguinte: você vai vender o posto por bem ou por mal".

Quadrilha também usou o nome deste segundo empresário para cometer outros crimes, usando sua assinatura falsificada para outros contratos. "Falsificaram uma assinatura supostamente minha para fazer um novo contrato de locação, essas coisas todas, né? Como eles não arcaram com os financiamentos do posto, hoje eu continuo negociando com o banco para tentar de alguma maneira pagar alguma coisa."

Homem reconheceu, em depoimento, os responsáveis pelo golpe. "Em princípio: Alexandre Leal, que foi pessoa que veio comprar o estabelecimento. E eu sei que, posteriormente, ele repassou para essa pessoa que se chamava Wilson, e chamavam ele de Wilsinho", disse.

Wilsinho é Wilson Pereira Júnior, segundo o Ministério Público. Os promotores disseram que ele comprava os postos em sociedade com o empresário Flávio Silvério Siqueira, apontado como o principal beneficiário.

Elas eram vítimas até duas vezes. Primeiro, porque não recebiam e depois num segundo momento porque passavam a responder, inclusive, pelos crimes praticados pela organização criminosa.

Sílvio Loubeh, promotor de Justiça

O que dizem as defesas

Advogado de Flávio Silvério Siqueira, Marcos Antônio Gonçalves, nega a participação do cliente no caso. "Ele não tem participação nenhuma. Não tem contato com ninguém do PCC. É um absurdo isso. Pelo que a gente sabe, o PCC mexe com crime e não com motéis e qualquer outra empresa", afirmou.

O advogado de Wilson Pereira Júnior afirmou, em nota, que o cliente não foi formalmente citado no processo e que os esclarecimentos serão prestados às autoridades. A defesa de Alexandre Leal não foi encontrada. O espaço continua aberto para eventuais manifestações.

PCC se infiltrou no mercado formal

Nesta semana, uma operação mirou um esquema de lavagem de dinheiro e sonegação de impostos do PCC. Empresas do setor formal são apontadas como pontos de lavagem de dinheiro do crime. Dentre eles: postos de combustíveis, casas de jogos de azar, motéis, restaurantes, padarias, lojas de franquias e empreendimentos imobiliários.

Extensa rede de postos de combustíveis é usada para lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Segundo a Receita Federal, a estrutura foi identificada a partir da concentração de empresas sob responsabilidade de um único prestador de serviço, que formalmente controlava cerca de 400 postos, sendo que 200 estão vinculados diretamente ao empresário Flávio Silvério Siqueira, o principal alvo da operação, ou a pessoas ligadas a ele.

Receita identificou ao menos 267 postos ativos, que movimentaram mais de R$ 4,5 bilhões de 2020 a 2024. Os estabelecimentos, conforme o Fisco, recolheram apenas R$ 4,5 milhões em tributos federais, ou seja, 0,1% do total movimentado.

Além dos postos, esquema operava em pelo menos 21 CNPJs ligados a 98 lojas de uma mesma franquia. De acordo com os investigadores, todos os estabelecimentos estavam em nome de alvos da operação.

Mais de 60 motéis, a maioria em nome de "laranjas", também estavam envolvidos no esquema. Os motéis movimentaram R$ 450 milhões de 2020 a 2024. Só desses estabelecimentos, os sócios receberam R$ 45 milhões em lucros e dividendos, sendo que um dos motéis chegou a distribuir 64% da receita bruta declarada.

Restaurantes localizados nos motéis, com CNPJs próprios, também lavavam dinheiro. Conforme o Fisco, um deles distribuiu R$ 1,7 milhão em lucros após registrar receita de R$ 6,8 milhões de 2022 a 2023.

Empresas do ramo imobiliário ligadas ao grupo compravam e construíam imóveis. Estima-se que ao menos 14 empreendimentos movimentaram R$ 260 milhões de 2020 a 2024, segundo a Receita Federal.