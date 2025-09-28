Drones voltam a sobrevoar instalações militares na Dinamarca

Drones sobrevoaram instalações militares na Dinamarca pelo segundo dia consecutivo, informou hoje o exército dinamarquês. Origem dos equipamentos não foi identificada até o momento.

O que aconteceu

Forças Armadas confirmam que drones foram vistos sobrevoando suas instalações durante a noite. "Vários recursos foram mobilizados", disse o exército em um comunicado, sem detalhar de onde teriam sido enviados.

Movimentações semelhantes foram relatadas ao longo dessa semana. Segundo a imprensa dinamarquesa, nenhum aeroporto foi fechado desta vez.

Capital do país, Copenhague, sediará a cúpula da União Europeia. A aparição dos equipamentos no espaço aéreo deve ser um dos principais assuntos da cúpula de líderes da União Europeia da qual participarão chefes de Estado a partir da quarta-feira (1º).

Episódios levantam suspeitas sobre uma ofensiva coordenada. Governos locais falam em ataques híbridos da Rússia, mas o país de Vladimir Putin nega.

Surgimento de drones na Dinamarca e na Noruega desde 22 de setembro forçou o fechamento de vários aeroportos. Embora a origem dos equipamentos seja desconhecida, a Dinamarca acredita em um possível envolvimento russo.

No sábado, o exército dinamarquês declarou que drones não identificados foram observados sobre "diversas instalações militares" durante a noite. Segundo o porta-voz da Aliança, Martin O'Donnell, a Otan reforçou sua vigilância no Báltico após os primeiros relatos.

Medidas de vigilância incluem o envio de plataformas de inteligência, segundo O'Donnell. Também seriam incluídos serviços de vigilância e pelo menos uma embarcação de defesa.

* Com informações da AFP