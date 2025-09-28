Topo

Dinamarca proíbe voos de drones após novos avistamentos em bases militares

28/09/2025 11h52

COPENHAGUE (Reuters) - A Dinamarca ordenou neste domingo a proibição de voos civis de drones, depois que alguns deles foram observados em várias instalações militares durante a noite.

Durante a semana, drones causaram o fechamento temporário de vários aeroportos dinamarqueses.

Os militares do país disseram em um comunicado que mobilizaram "vários recursos" em resposta aos avistamentos noturnos nas bases, recusando-se a fazer mais comentários sobre a natureza da resposta.

Os voos de drones no início desta semana forçaram a Dinamarca a fechar aeroportos, incluindo uma paralisação de quase quatro horas do Aeroporto de Copenhague, na segunda-feira.

A Dinamarca classificou os drones como parte de um "ataque híbrido". Não chegou a declarar definitivamente quem acredita ser o responsável, mas a primeira-ministra Mette Frederiksen sugeriu que poderia ser Moscou, chamando a Rússia de "o principal país que representa uma ameaça à segurança europeia". O Kremlin nega qualquer culpa.

Com a proibição, drones civis serão impedidos de voar no espaço aéreo dinamarquês de segunda a sexta-feira da próxima semana, quando a Dinamarca, que ocupa a presidência rotativa da União Europeia no segundo semestre deste ano, receberá líderes europeus.

"Estamos atualmente em uma situação de segurança difícil e precisamos garantir as melhores condições de trabalho possíveis para as forças armadas e a polícia quando elas forem responsáveis pela segurança durante a cúpula da UE", disse o Ministro da Defesa, Troels Lund Poulsen, em um comunicado neste domingo.

A Dinamarca receberá os líderes da UE na quarta-feira. Na quinta-feira haverá uma cúpula da Comunidade Política Europeia, composta por 47 membros, criada para unir a UE a outros países europeus amigos após a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022.

Uma fragata de defesa aérea alemã chegou a Copenhague no domingo para auxiliar na vigilância do espaço aéreo durante os eventos de alto nível.

(Reportagem de Stine Jacobsen)

