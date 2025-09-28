Topo

Defesa Civil de SP faz alerta para novos vendavais; veja onde

São Paulo

28/09/2025 10h55

Menos de uma semana depois de São Paulo ser atingido por fortes ventos em diferentes partes do Estado, a Defesa Civil emitiu um alerta para a previsão de novos vendavais, que devem começar neste sábado, 27, e se encerrar na segunda-feira, 29.

Diferentemente do início da última semana, quando as rajadas foram sentidas no interior do Estado e na região metropolitana de São Paulo (a capital registrou ventos de 98,2 km/h), desta vez o alerta vai ficar limitado à região costeira.

"As rajadas devem atingir forte intensidade, exigindo atenção redobrada em áreas vulneráveis", diz a Defesa Civil, que prevê os vendavais para todo o litoral do Estado.

O órgão recomenda que a população evite a prática de esportes e atividades náuticas durante os próximos dias e adote cuidados adicionais, como reforçar telhados, toldos e objetos que possam ser arrastados pela força do vento.

Não se abrigar debaixo de árvores e manter a distância de redes elétricas também são outras orientações informadas pela Defesa Civil.

Previsão para a capital

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, o domingo na capital será marcado pela elevação das temperaturas, com mínimas em torno dos 12°C e máximas que podem ficar acima dos 26°C.

No início da noite, é possível que chova na capital. "No final da tarde a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, porém não há previsão de chuvas significativas", informa o centro.

Já na segunda-feira, 29, São Paulo segue com sol e temperaturas em elevação, com máximas que podem chegar aos 29°C. Os valores de umidade devem atingir valores próximos aos 40%.

Semana marcada por frio e temporal

No início da última semana, a entrada de uma frente fria trouxe tempestades e vendavais em grande parte do Estado de São Paulo.

Na capital e em cidades do interior, como em Bragança Paulista, os ventos chegaram a próximo de 100 km/h. A ventania provocou destelhamentos e colapso de estruturas. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram 875 chamados para quedas de árvores em todo o Estado.

Em Porto Feliz, uma fábrica Toyota teve as atividades suspensas após o temporal destruir a planta industrial da empresa automobilística - as operações seguem interrompidas por tempo indeterminado.

