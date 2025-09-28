Conversa com o Autor tem entrevista inédita com argentina Dolores Rey

Topo

A escritora argentina Dolores Reyes é a entrevistada do programa Conversa com o Autor que a Rádio MEC transmite neste domingo (28), às 12h30. Conduzido pela jornalista Katy Navarro, o bate-papo foi gravado durante a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) de 2025, da qual Dolores participou como um dos nomes femininos mais importantes da atual literatura latinoamericana.

Durante o programa, a escritora falou sobre as duas publicações que estão fazendo os leitores prenderem a respiração e se surpreenderem com as histórias e personagens: "Cometerra" e "Miséria". Os livros de Dolores tratam de feminicídio, violência de gênero, maternidade e questões sociais nas periferias argentinas.

Nascida em Buenos Aires em 1978, Dolores Reyes (foto) é professora, ativista feminista e tem sete filhos. Sua escrita combina lirismo e denúncia social, capturando o cotidiano de mulheres afetadas pela violência estrutural. A narrativa da autora dá voz a histórias silenciadas e que estão à margem da sociedade argentina e desafia convenções sociais e políticas através da arte da ficção.

Sobre o Conversa com o Autor

Apresentado por Katy Navarro e com produção de Rafael Tavares, o programa Conversa com o Autor tem o objetivo de divulgar a literatura brasileira e incentivar a leitura. A atração semanal da Rádio MEC recebe escritores para entrevistas sobre suas publicações e assuntos variados do mundo dos livros.

São quase 30 minutos de papo descontraído e repleto de conteúdo em que autores nacionais ficam à vontade para falar sobre seus trabalhos. As conversas abordam lançamentos, títulos, curiosidades, processo criativo, sugestões de obras, leituras e as diversas narrativas literárias dos autores brasileiros.

Lançada há pouco mais de uma década, em 2013, a produção tem todos episódios da nova temporada disponíveis em formato de videocast no canal da Rádio MEC no YouTube.

Sobre a Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como "A Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

 

