Contas anônimas do TikTok apoiam partidos radicais antes de eleições tchecas, dizem analistas

Por Jan Lopatka

PRAGA (Reuters) - Centenas de contas anônimas na plataforma de compartilhamento de vídeos TikTok têm se mostrado cada vez mais ativas na disseminação de narrativas pró-Rússia e no apoio a partidos radicais antes das eleições de 3 e 4 de outubro na República Tcheca, disse um grupo não governamental neste domingo.

O Online Risk Labs, um grupo recém-formado de analistas tchecos, afirmou ter identificado 286 contas do TikTok que vêm impulsionando o conteúdo umas das outras. Juntas, elas têm de 5 a 9 milhões de visualizações por semana -- mais do que o alcance combinado dos principais líderes partidários, afirmou o grupo.

"As contas não se alinham a uma única entidade política, mas demonstram apoio a vários partidos radicais e extremistas simultaneamente", disse o grupo em um comunicado.

Quase um quarto dos tchecos usa o TikTok, de acordo com relatos da mídia local, uma proporção menor do que na Romênia, onde uma eleição presidencial foi anulada no ano passado devido a acusações de interferência russa por meio de contas na plataforma. A Rússia negou as acusações.

O órgão regulador de telecomunicações tcheco CTU disse ter recebido diversas reclamações sobre centenas de contas no TikTok.

"Consideramos essas sugestões relevantes e as repassamos à Comissão Europeia como órgão supervisor de grandes plataformas", disse a CTU à Reuters, acrescentando que estava em contato com o TikTok.

O TikTok e o Ministério do Interior tcheco não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

As contas do TikTok sinalizadas pelo Online Risk Labs manifestaram apoio a partidos como o SPD, de extrema direita, que ocupa o terceiro lugar na maioria das pesquisas de opinião, com cerca de 13% de apoio, e o Stačilo!, de extrema esquerda, com pouco mais de 5% de aprovação para conquistar assentos, afirmou o grupo. Ambos os partidos defendem que o país deve deixar a Otan e a União Europeia.

O Online Risk Labs disse que os candidatos promovidos estavam não necessariamente cientes.

As últimas pesquisas eleitorais antes das eleições parlamentares mostram o partido de oposição ANO, do ex-primeiro-ministro Andrej Babis, liderando por ampla margem sobre a coalizão de centro-direita SPOLU, do primeiro-ministro Petr Fiala. O ANO pode precisar do apoio do SPD e do Stačilo! para formar a maioria.

(Reportagem de Jan Lopatka)