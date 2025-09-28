Topo

Com gol de Gabriel Magalhães, Arsenal vira sobre Newcastle e encosta no líder Liverpool

28/09/2025 16h03

Com gols na reta final de Mikel Merino (84') e do brasileiro Gabriel Magalhães (90'+6), o Arsenal venceu o Newcastle por 2 a 1 neste domingo (28), no St James' Park, de virada, e conseguiu um resultado importantíssimo na luta pelo título com o líder Liverpool.

Os 'Gunners' estavam atrás no placar até os últimos minutos do segundo tempo, depois que Nick Woltemade fez 1 a 0 para os 'Magpies' no primeiro tempo (34').

Mas graças à virada no apagar das luzes, o time do técnico Mikel Arteta soma agora 13 pontos e fica a apenas dois do líder Liverpool, que no sábado foi derrotado pelo Crystal Palace por 2 a 1.

- Na cola do líder -

O cenário final pode parecer cruel para o Newcastle (16º), que fica na parte de baixo da tabela com apenas seis pontos de 18 possíveis, mas o placar reflete o domínio e a determinação do Arsenal para sair com a vitória.

"Dois gols sofridos no final aqui em casa, isso dói. Temos que admitir que não estivemos no nosso melhor", admitiu após a derrota o técnico dos 'Magpies', Eddie Howe.

Além dos pontos, a virada é um sinal aos demais candidatos ao título: o Arsenal tem uma mentalidade de aço e, enfim, conseguiu vencer um dos "grandes" da Premier League nesta temporada.

Até agora, o time londrino havia sido derrotado por 1 a 0 pelo Liverpool e empatado em 1 a 1 com o Manchester City, apesar de ter dominado a partida no Emirates Stadium.

Neste domingo, os 'Gunners' voltaram a ser dominantes, mas tiveram esbarraram na grande atuação de Nick Pope. O goleiro do Newcastle fez defesas espetaculares em tentativas de Eberechi Eze (5' e 29') e em uma finalização de cabeça de Jurriën Timber (59').

O time da casa também se salvou em um chute na trave de Leandro Trossard (25') e em um lance com intervenção do VAR, após o pênalti marcado em campo de Pope sobre o atacante sueco Viktor Gyökeres (14'), que o árbitro acabou anulando após revisão.

- Villa vence a primeira -

Horas antes, o Aston Villa conseguiu sua primeira vitória no campeonato, ao bater o Fulham por 3 a 1.

Jogando em casa, o Villa ainda saiu atrás no placar logo aos três minutos, quando o mexicano Raúl Jiménez marcou para o Fulham.

O público no Villa Park já mostrava impaciência, até que Ollie Watkins (37') empatou com um belo gol após um passe de Lucas Digne.

No segundo tempo, o time do técnico Unai Emery começou decidido a levar os três pontos, e John McGinn (49') Emiliano Buendía (51') decidiram rapidamente a partida.

Com a vitória, o Aston Villa deixa a zona de rebaixamento e sobe para a 16ª posição, com 16 pontos. Já o Fulham, que sofre sua segunda derrota no campeonato, cai para 10º (8 pontos).

A 6ª rodada do Campeonato Inglês continua na segunda-feira, com o Everton recebendo o West Ham.

-- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sábado:

   Brentford - Manchester United       3 - 1

   Manchester City - Burnley           5 - 1

   Crystal Palace - Liverpool          2 - 1

   Chelsea - Brighton                  1 - 3

   Leeds - Bournemouth                 2 - 2

   Nottingham - Sunderland             0 - 1

   Tottenham - Wolverhampton           1 - 1

  

   - Domingo:

   Aston Villa - Fulham                3 - 1

   Newcastle - Arsenal                 1 - 2

  

   - Segunda-feira:

   (16h00) Everton - West Ham                 

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Liverpool               15   6   5   0   1  12   7   5

    2. Arsenal                 13   6   4   1   1  12   3   9

    3. Crystal Palace          12   6   3   3   0   8   3   5

    4. Tottenham               11   6   3   2   1  11   4   7

    5. Sunderland              11   6   3   2   1   7   4   3

    6. Bournemouth             11   6   3   2   1   8   7   1

    7. Manchester City         10   6   3   1   2  14   6   8

    8. Chelsea                  8   6   2   2   2  11   8   3

    9. Brighton                 8   6   2   2   2   9   9   0

   10. Fulham                   8   6   2   2   2   7   8  -1

   11. Leeds                    8   6   2   2   2   6   9  -3

   12. Everton                  7   5   2   1   2   6   5   1

   13. Brentford                7   6   2   1   3   9  11  -2

   14. Manchester United        7   6   2   1   3   7  11  -4

   15. Newcastle                6   6   1   3   2   4   5  -1

   16. Aston Villa              6   6   1   3   2   4   6  -2

   17. Nottingham               5   6   1   2   3   5  10  -5

   18. Burnley                  4   6   1   1   4   6  13  -7

   19. West Ham                 3   5   1   0   4   5  13  -8

   20. Wolverhampton            1   6   0   1   5   4  13  -9

