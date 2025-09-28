Topo

Chega a seis o número de presos por feminicídio triplo na Argentina

28/09/2025 14h49

A polícia da Argentina prendeu uma sexta pessoa vinculada ao triplo feminicídio em Buenos Aires supostamente conectado ao narcotráfico e cujos detalhes escabrosos abalam o país, informaram autoridades neste domingo (28).

Trata-se de um homem de 29 anos suspeito de ter sido contratado por uma organização criminosa para cavar o buraco onde as três mulheres foram enterradas após serem torturadas e esquartejadas, segundo informações policiais.

A prisão ocorreu na noite de sábado em Florencio Varela, na periferia sul de Buenos Aires, a área onde está localizada a casa em que os três corpos foram encontrados na última quarta-feira.

No sábado, familiares de Morena Verdi e sua prima Brenda del Castillo, ambas de 20 anos, e Lara Gutiérrez, de 15, marcharam junto a milhares de pessoas na capital argentina para exigir o rápido esclarecimento do crime que a polícia investiga como um acerto de contas entre narcotraficantes.

As três foram vistas pela última vez na sexta-feira, dia 19, quando subiram voluntariamente em um carro que as levou à casa de Florencio Varela, onde foram torturadas.

Seus assassinatos foram transmitidos pelas redes sociais para um grupo fechado de 45 pessoas como ato "de instrução" devido a um suposto roubo de droga, segundo afirmou o ministro de Segurança da província de Buenos Aires, Javier Alonso.

Com este último detido, já são seis os presos, sendo os demais três homens e duas mulheres.

sa/ad/dd/aa

© Agence France-Presse

