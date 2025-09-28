Topo

Notícias

Brasil leva 6 medalhas no 2º dia do Mundial de atletismo paralímpico

28/09/2025 16h07

O segundo dia de provas no Mundial de atletismo paralímpico em Nova Déli, na Índia, foi novamente positivo para o Brasil.

Neste domingo (28), o país somou mais seis pódios, com destaque para o ouro de Ricardo Mendonça nos 100 metros classe T37, para atletas com paralisia cerebral.

Notícias relacionadas:

Com os resultados, o país fechou o dia na liderança do quadro geral da competição, com 10 medalhas, sendo três ouros, cinco pratas e dois bronzes.

O tricampeonato mundial de Ricardo Mendonça veio com o tempo de 11s16. Ele foi acompanhado por outro brasileiro no pódio: Christian Gabriel correu em 11s23 e ficou com a prata.

  • As outras medalhas do Brasil neste domingo foram:
  • Rayane Soares - prata nos 100m T13 (deficiência visual);
  • João Matos Cunha - prata nos 400m T72 (petra);
  • Kesley Teodoro - bronze nos 100m T12 (deficiência visual);
  • Edileusa dos Santos - bronze nos 400m T72 (petra).

Sobre a atleta paranaense Edileusa, inicialmente ela havia terminado na quarta colocação mas acabou subindo o pódio para o bronze, após a desclassificação da espanhola Judith Vila, por ter invadido a raia ao lado.

 

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

'Todos querem' acordo de paz, diz Trump antes de reunião com Netanyahu

Maconha pode comprometer fertilidade da mulher, diz estudo

Homem em situação de rua é achado morto em SP em noite de baixa temperatura

Após intoxicação, associações de bebida e de oftalmologia fazem alerta

Rússia usa drones e mísseis em ataque em massa a Kiev e outras regiões da Ucrânia

Justiça barra doutorado de R$ 183 mil às custas da prefeitura de Salvador

Cruzada de Trump contra a antifa de Portland começou no 1º mandato

Trump afirma que agentes do FBI foram 'agitadores' em invasão do Capitólio

Cientista brasileira morre atropelada ao atravessar em faixa de pedestres em Lisboa

Estreia de linhas turísticas tem falhas e ônibus vazios em São Paulo

Barcelona vira sobre Real Sociedad e assume liderança do Espanhol