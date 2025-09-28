Topo

Notícias

Brasil empata com México (2-2) na estreia no Mundial Sub-20

28/09/2025 23h17

O Brasil empatou com o México por 2 a 2 neste domingo (28), no Estádio Nacional de Santiago, na estreia das duas equipes no Mundial Sub-20, no Chile.

Os mexicanos saíram na frente aos 10 minutos marcando com Alexei Domínguez, que pegou rebote do goleiro Otávio na pequena área.

O Brasil empatou pouco depois com um belo chute de Rafael Coutinho (21) da entrada da área e conseguiu a virada no segundo tempo com Luighi (76'), que aproveitou descuido da defesa mexicana.

Mas a vitória brasileira escapou nos minutos finais, quando o zagueiro Diego Ochoa (86') mandou a bola para as redes de cabeça após cobrança de escanteio de Gilberto Mora.

Autor do segundo gol da Seleção, Luigi lamentou o empate com gol em jogada de bola parada no fim da partida.

"Estávamos melhores do que eles nesse aspecto", mas temos que "trabalhar" mais para a sequência do Mundial, disse o atacante do Palmeiras.

Com este resultado, Brasil e México dividem a segunda posição do Grupo C, que nesta primeira rodada tem a liderança do Marrocos.

Os marroquinos venceram horas antes a Espanha por 2 a 0, também no estádio Nacional, com gols no segundo tempo de Yassir Zabiri (54') e Gessime Yassine (58')

axl/raa/cb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Vodcas adulteradas, inclusive com metanol, matam ao menos 25 na Rússia

Empresários relatam ameaças do PCC para entregar negócios para o crime

Brasil empata com México (2-2) na estreia no Mundial Sub-20

Não enxergo nada, diz internada após beber caipirinha em bairro nobre de SP

Polícia aponta causa de queda de avião no Pantanal que matou um dos maiores arquitetos do mundo

Avião que levava arquiteto chinês e cineastas bateu em árvore de 20 metros

Namorado presta homenagem à cientista brasileira morta em Portugal: 'Estou sem chão'

Sobe para 4 o número de mortos em ataque a igreja mórmon nos EUA (polícia)

Barroso diz que é favorável à redução de penas para condenados pelo 8/1

Oregon aciona Justiça para impedir que Trump envie militares a Portland

Estado do Oregon processa governo Trump por autorizar tropas em Portland