Bola de Ouro: aclamado pela torcida do PSG, Ousmane Dembélé alcança o topo do futebol mundial

Aclamado pela torcida do Paris Saint-Germain com a música "Ousmane, Bola de Ouro", entoada nas arquibancadas por onde o PSG joga, o camisa 10 do time francês foi escolhido o melhor jogador da temporada 2024/2025. A edição número 69 do Ballon d'Or, realizada nesta semana no Théâtre du Châtelet, em Paris, seguiu o velho ditado popular: a voz do povo é a voz de Deus.

Marcio Arruda, da RFI em Paris

Aos 28 anos, o francês Ousmane Dembélé foi coroado em cerimônia de gala, na noite da última segunda-feira (22). Escolhido como melhor jogador do mundo, o atacante recebeu a premiação das mãos do inesquecível Ronaldinho Gaúcho, Bola de Ouro em 2005.

"É excepcional o que acabei de vivenciar. Não tenho palavras. Foi um ano incrível no Paris Saint-Germain. Aconteceram muitas coisas na minha carreira neste ano. Estou um pouco nervoso, desculpem. Não é fácil estar aqui. Ganhar este troféu e com o Ronaldinho, uma lenda do futebol, me entregando é realmente incrível. Estou orgulhoso de tudo o que construí na minha carreira. Estou muito feliz esta noite", declarou o novo melhor do mundo.

No programa Radio Foot Internationale, da RFI, o assunto não poderia ser outro: Dembélé e a Bola de Ouro. O comentarista Dominique Sévérac falou sobre o mistério em torno do nome do vencedor deste ano.

"Eu não sei se ele sabia que iria receber o prêmio antes do anúncio. Não sei se o Dembélé descobriu quando o Ronaldinho disse o nome dele ou se ele foi avisado algum tempo antes. Como jornalista, eu tentei de todas as formas saber antes da cerimônia quem seria escolhido, mas eu não consegui. E eu descobri no mesmo momento que todo mundo", contou.

"No ano passado, quando o Real Madrid foi embora antes de a premiação começar, nós descobrimos que o Vini Jr. não seria escolhido como melhor do mundo. Parece que a organização aprendeu a lição. Com a divulgação, mesmo sendo feita alguns minutos antes, a gente percebe a espontaneidade. E isso diz muito sobre o que foi essa Bola de Ouro: imprevisível, mas merecida. Eu defendo a escolha dele desde janeiro. Vimos a história de um homem, que não foi programado para viver isso. E é por isso que essa Bola de Ouro é a mais surpreendente da história", opinou Sévérac.

Sexto francês no topo do mundo

O comentarista esportivo da RFI, Marc Libbra, afirmou que a Bola de Ouro está em boas mãos.

"Quando o Dembélé era jovem, bem garoto, ele fazia muitas coisas em campo. Ele nunca esteve na zona de conforto, mas, ao mesmo tempo, é muito relaxado e é capaz de fazer coisas interessantes. Esse prêmio é merecido", afirmou.

Ousmane Dembélé é o sexto jogador francês a receber a Bola de Ouro, troféu que começou a premiar os melhores jogadores de futebol a partir de 1956. Agora, ele faz parte de um seleto grupo francês com Raymond Kopa (vencedor no ano de 1958 quando atuava pelo Real Madrid), Michel Platini (1983, 84 e 85 pela Juventus), Jean-Pierre Papin (1991, Olympique de Marseille), Zinedine Zidane (1998, Juventus) e Karim Benzema (2022, Real Madrid). Curiosamente, o camisa 10 do PSG é o segundo francês a conquistar a Bola de Ouro por um clube da França.

Conquistas para poucos

Outra curiosidade é que Ousmane Dembélé é apenas o décimo jogador a ter conquistado na carreira a Bola de Ouro, a Champions League e a Copa do Mundo. Além dele, os brasileiros Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká, os alemães Gerd Müller e Franz Beckenbauer, o inglês Bobby Charlton, o italiano Paolo Rossi, o argentino Lionel Messi e o francês Zinedine Zidane alcançaram este feito.

A temporada 2024/2025 de Ousmane Dembélé foi realmente impressionante. O camisa 10 do PSG entrou em campo em 53 jogos e participou de 49 jogadas que resultaram em gol. Ele balançou as redes 35 vezes e deu 14 assistências.

No Radio Foot Internationale, o comentarista Frank Simon disse que apostava que a Bola de Ouro deste ano iria para o francês.

"Para mim era evidente que Ousmane Dembélé venceria porque havia nove jogadores do PSG entre os 30 indicados. Sei que o Donnarumma já foi para o Manchester City, mas ele estava no Paris Saint-Germain (quando foi indicado). Então, havia nove do PSG. Para mim, era evidente que um deles ganharia", argumentou.

Alguns jogadores do clube foram bem durante a temporada, como Nuno Mendes e Achraf Hakimi, mas quando o Dembélé começou a se destacar é que o jogo do PSG ficou poderoso.

"Foi aí que o time não parou de fazer gols, como vimos na final da Champions, que ele estragou a defesa da Inter de Milão com Acerbi e Yann Sommer. Com aquela postura, graças ao Luis Enrique, o Dembélé seria o melhor jogador do mundo. Para mim, não houve surpresa ele ter vencido a Bola de Ouro pela primeira vez", opinou Frank Simon.

Brasileiros entre os indicados

O grande adversário de Dembélé na disputa pela Bola de Ouro, premiação organizada pela revista France Football, com apoio do jornal L'Equipe e da Uefa, era o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona. Os brasileiros que concorriam nesta categoria eram Raphinha, que também joga no Barcelona e ficou em 5° lugar, e Vini Jr., do Real Madrid, que ficou em 16°.

O Brasil também teve indicados em outras categorias. Marta, do Orlando Pride, e Amanda Gutierres, do Palmeiras, concorreram ao prêmio dado à melhor jogadora. Alisson, do Liverpool, disputou a premiação de melhor goleiro. Estêvão, que jogou no Palmeiras e hoje está no Chelsea, foi indicado ao troféu Kopa, dado ao melhor jogador sub-21. E Arthur Elias, que está entre os melhores técnicos de equipes femininas do mundo.

Os premiados de 2025 com um lugar no "Olimpo do futebol" foram: