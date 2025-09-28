Topo

Notícias

Bola de Ouro: aclamado pela torcida do PSG, Ousmane Dembélé alcança o topo do futebol mundial

28/09/2025 10h45

Aclamado pela torcida do Paris Saint-Germain com a música "Ousmane, Bola de Ouro", entoada nas arquibancadas por onde o PSG joga, o camisa 10 do time francês foi escolhido o melhor jogador da temporada 2024/2025. A edição número 69 do Ballon d'Or, realizada nesta semana no Théâtre du Châtelet, em Paris, seguiu o velho ditado popular: a voz do povo é a voz de Deus.

Aclamado pela torcida do Paris Saint-Germain com a música "Ousmane, Bola de Ouro", entoada nas arquibancadas por onde o PSG joga, o camisa 10 do time francês foi escolhido o melhor jogador da temporada 2024/2025. A edição número 69 do Ballon d'Or, realizada nesta semana no Théâtre du Châtelet, em Paris, seguiu o velho ditado popular: a voz do povo é a voz de Deus.

Marcio Arruda, da RFI em Paris

Aos 28 anos, o francês Ousmane Dembélé foi coroado em cerimônia de gala, na noite da última segunda-feira (22). Escolhido como melhor jogador do mundo, o atacante recebeu a premiação das mãos do inesquecível Ronaldinho Gaúcho, Bola de Ouro em 2005.

"É excepcional o que acabei de vivenciar. Não tenho palavras. Foi um ano incrível no Paris Saint-Germain. Aconteceram muitas coisas na minha carreira neste ano. Estou um pouco nervoso, desculpem. Não é fácil estar aqui. Ganhar este troféu e com o Ronaldinho, uma lenda do futebol, me entregando é realmente incrível. Estou orgulhoso de tudo o que construí na minha carreira. Estou muito feliz esta noite", declarou o novo melhor do mundo.

No programa Radio Foot Internationale, da RFI, o assunto não poderia ser outro: Dembélé e a Bola de Ouro. O comentarista Dominique Sévérac falou sobre o mistério em torno do nome do vencedor deste ano.

"Eu não sei se ele sabia que iria receber o prêmio antes do anúncio. Não sei se o Dembélé descobriu quando o Ronaldinho disse o nome dele ou se ele foi avisado algum tempo antes. Como jornalista, eu tentei de todas as formas saber antes da cerimônia quem seria escolhido, mas eu não consegui. E eu descobri no mesmo momento que todo mundo", contou.

"No ano passado, quando o Real Madrid foi embora antes de a premiação começar, nós descobrimos que o Vini Jr. não seria escolhido como melhor do mundo. Parece que a organização aprendeu a lição. Com a divulgação, mesmo sendo feita alguns minutos antes, a gente percebe a espontaneidade. E isso diz muito sobre o que foi essa Bola de Ouro: imprevisível, mas merecida. Eu defendo a escolha dele desde janeiro. Vimos a história de um homem, que não foi programado para viver isso. E é por isso que essa Bola de Ouro é a mais surpreendente da história", opinou Sévérac.

Sexto francês no topo do mundo

O comentarista esportivo da RFI, Marc Libbra, afirmou que a Bola de Ouro está em boas mãos.

"Quando o Dembélé era jovem, bem garoto, ele fazia muitas coisas em campo. Ele nunca esteve na zona de conforto, mas, ao mesmo tempo, é muito relaxado e é capaz de fazer coisas interessantes. Esse prêmio é merecido", afirmou.

Ousmane Dembélé é o sexto jogador francês a receber a Bola de Ouro, troféu que começou a premiar os melhores jogadores de futebol a partir de 1956. Agora, ele faz parte de um seleto grupo francês com Raymond Kopa (vencedor no ano de 1958 quando atuava pelo Real Madrid), Michel Platini (1983, 84 e 85 pela Juventus), Jean-Pierre Papin (1991, Olympique de Marseille), Zinedine Zidane (1998, Juventus) e Karim Benzema (2022, Real Madrid). Curiosamente, o camisa 10 do PSG é o segundo francês a conquistar a Bola de Ouro por um clube da França.

Conquistas para poucos

Outra curiosidade é que Ousmane Dembélé é apenas o décimo jogador a ter conquistado na carreira a Bola de Ouro, a Champions League e a Copa do Mundo. Além dele, os brasileiros Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká, os alemães Gerd Müller e Franz Beckenbauer, o inglês Bobby Charlton, o italiano Paolo Rossi, o argentino Lionel Messi e o francês Zinedine Zidane alcançaram este feito.

A temporada 2024/2025 de Ousmane Dembélé foi realmente impressionante. O camisa 10 do PSG entrou em campo em 53 jogos e participou de 49 jogadas que resultaram em gol. Ele balançou as redes 35 vezes e deu 14 assistências.

No Radio Foot Internationale, o comentarista Frank Simon disse que apostava que a Bola de Ouro deste ano iria para o francês.

"Para mim era evidente que Ousmane Dembélé venceria porque havia nove jogadores do PSG entre os 30 indicados. Sei que o Donnarumma já foi para o Manchester City, mas ele estava no Paris Saint-Germain (quando foi indicado). Então, havia nove do PSG. Para mim, era evidente que um deles ganharia", argumentou.

Alguns jogadores do clube foram bem durante a temporada, como Nuno Mendes e Achraf Hakimi, mas quando o Dembélé começou a se destacar é que o jogo do PSG ficou poderoso.

"Foi aí que o time não parou de fazer gols, como vimos na final da Champions, que ele estragou a defesa da Inter de Milão com Acerbi e Yann Sommer. Com aquela postura, graças ao Luis Enrique, o Dembélé seria o melhor jogador do mundo. Para mim, não houve surpresa ele ter vencido a Bola de Ouro pela primeira vez", opinou Frank Simon.

Brasileiros entre os indicados

O grande adversário de Dembélé na disputa pela Bola de Ouro, premiação organizada pela revista France Football, com apoio do jornal L'Equipe e da Uefa, era o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona. Os brasileiros que concorriam nesta categoria eram Raphinha, que também joga no Barcelona e ficou em 5° lugar, e Vini Jr., do Real Madrid, que ficou em 16°.

O Brasil também teve indicados em outras categorias. Marta, do Orlando Pride, e Amanda Gutierres, do Palmeiras, concorreram ao prêmio dado à melhor jogadora. Alisson, do Liverpool, disputou a premiação de melhor goleiro. Estêvão, que jogou no Palmeiras e hoje está no Chelsea, foi indicado ao troféu Kopa, dado ao melhor jogador sub-21. E Arthur Elias, que está entre os melhores técnicos de equipes femininas do mundo.

Os premiados de 2025 com um lugar no "Olimpo do futebol" foram:

  • Bola de Ouro (para jogadora): Aitana Bonmatí (Barcelona)
  • Bola de Ouro (para jogador): Ousmane Dembélé (PSG)
  • Troféu Kopa (para jogadora sub-21): Vicky López (Barcelona)
  • Troféu Kopa (para jogador sub-21): Lamine Yamal (Barcelona)
  • Troféu Yashin (para goleira): Hannah Hampton (Chelsea)
  • Troféu Yashin (para goleiro): Gianluigi Donnarumma (PSG, atualmente no Manchester City)
  • Troféu Gerd Müller (para artilheira): Ewa Pajor (Barcelona)
  • Troféu Gerd Müller (para artilheiro): Viktor Gyökeres (Sporting, atualmente no Arsenal)
  • Troféu Johan Cruyff (para técnico de equipe feminina): Sarina Wiegman (Inglaterra)
  • Troféu Johan Cruyff (para técnico de equipe masculina): Luis Enrique (PSG)
  • Equipe feminina: Arsenal
  • Equipe masculina: PSG
  • Troféu Sócrates (para causas sociais): Xana Fundación

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Bola de Ouro: aclamado pela torcida do PSG, Ousmane Dembélé alcança o topo do futebol mundial

Trump insinua um avanço na crise do Oriente Médio

Anistia a Bolsonaro seria desastre, diz professor citado em voto de Fux

Hamas diz ter perdido contato com dois reféns em Gaza após bombardeios de Israel

Dinamarca proíbe voos de drones por uma semana antes da cúpula da UE

Namíbia envia militares para combater incêndio em importante reserva de animais

Romance 'Puro', de Nara Vidal, será adaptado para o cinema

Brasileirão: Nacional transmite duelo entre Fluminense e Botafogo hoje

Líder da igreja mórmon morre aos 101 anos nos EUA

Casais costumam compartilhar transtornos mentais, diz estudo

Irã considera reimposição de sanções da ONU 'injustificável'