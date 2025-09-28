Topo

Notícias

Vodcas adulteradas, inclusive com metanol, matam ao menos 25 na Rússia

Três processos criminais foram abertos para investigar o caso na Rússia - Reprodução/Telegram
Três processos criminais foram abertos para investigar o caso na Rússia Imagem: Reprodução/Telegram
do UOL

Do UOL, em São Paulo

28/09/2025 23h57Atualizada em 28/09/2025 23h57

Ao menos 25 pessoas morreram neste mês na Rússia após consumirem vodkas adulteradas na região de São Petersburgo. Ao todo, 14 pessoas já foram presas.

O que aconteceu

Das 25 mortes, oito tiveram a causa confirmada como intoxicação por metanol. Exames periciais também mostraram níveis altos da substância nos corpos das vítimas, disse um médico à AFP. Uma pessoa está internada em estado grave em um hospital, informou a agência de notícias estatal russa Ria.

Informações preliminares indicam que os envenenamentos ocorreram através de bebidas produzidas por vendedores não autorizados. A promotoria regional confirmou na sexta-feira (26) que várias pessoas foram envenenadas como bebidas falsificadas no distrito de Slantsy.

Uma professora de jardim de infância e um homem de 78 anos foram os primeiros detidos no caso. Eles foram presos sob acusados de produção e venda de produtos perigosos contendo álcool, resultando na morte de várias pessoas. A professora de 60 anos seria responsável por fornecer o álcool ao aposentado, que fabricou e engarrafou o líquido em uma instalação improvisada, segundo a rede de televisão russa REN TV.

Outros 12 suspeitos de envolvimento na distribuição das bebidas alcoólicas adulteradas também foram detidos. Durante as buscas, mais de 1.300 litros de bebidas alcoólicas falsificadas foram apreendidas.

Três processos criminais foram abertos para investigar o caso. O gabinete do promotor público da região de São Petersburgo divulgou que realiza buscas em locais de possível distribuição e armazenamento das bebidas.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Vodcas adulteradas, inclusive com metanol, matam ao menos 25 na Rússia

Empresários relatam ameaças do PCC para entregar negócios para o crime

Brasil empata com México (2-2) na estreia no Mundial Sub-20

Não enxergo nada, diz internada após beber caipirinha em bairro nobre de SP

Polícia aponta causa de queda de avião no Pantanal que matou um dos maiores arquitetos do mundo

Avião que levava arquiteto chinês e cineastas bateu em árvore de 20 metros

Namorado presta homenagem à cientista brasileira morta em Portugal: 'Estou sem chão'

Sobe para 4 o número de mortos em ataque a igreja mórmon nos EUA (polícia)

Barroso diz que é favorável à redução de penas para condenados pelo 8/1

Oregon aciona Justiça para impedir que Trump envie militares a Portland

Estado do Oregon processa governo Trump por autorizar tropas em Portland