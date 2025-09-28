Barroso diz que é favorável à redução de penas para condenados em 8/1

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, afirmou hoje à GloboNews que é a favor que dois crimes sejam contados como apenas um no julgamento dos atos golpistas de 8 de janeiro. O efeito prático disso é a redução das penas.

O que aconteceu

Os crimes a que Barroso se referem são: golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ele explicou que não seria possível considerar os dois crimes separadamente, por serem condutas sobrepostas.

A medida reduziria o tempo de prisão dos condenados. Segundo Barroso, isso só teria validade para os "bagrinhos". Ou seja: para aqueles que não financiaram ou arquitetaram a tentativa de golpe.

Ministro disse que conversou com presidentes da Câmara e Senado sobre o tema apenas uma vez. Para ele, porém, alterar a lei para mexer na duração das penas desses crimes seria "casuísmo".

Eu disse a eles que concordava que aquela me parecia a melhor solução: dar uma redução de pena. Os 'bagrinhos' cumpririam dois anos ou dois anos e meio e sairiam da prisão, o que eu achava de bom tamanho para os que não eram financiadores nem planejadores.

Luís Roberto Barroso, em entrevista à Globonews

A Câmara discute a chamada PEC da Dosimetria, que deve atenuar as penas dos condenados por envolvimento nos atos golpistas e também reduzir a pena imposta a Bolsonaro. O ex-presidente foi punido com 27 anos e três meses de prisão por ter atuado como liderança do plano golpista.

Mexer no tamanho das penas, não, acho que é uma legislação recente, curiosamente aprovada no governo passado, de defesa do Estado Democrático de Direito, as penas são razoáveis. Mexer na pena acho que é um casuísmo. Fazer prevalecer uma interpretação alternativa razoável, como essa da consunção, acho que é palatável.

Luís Roberto Barroso

Barroso diz que uso de Magnitsky é 'irrazoável e injusta'

A aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e sua família é "uma coisa muito irrazoável e injusta", disse Barroso em entrevista à CNN. Ele afirmou que espera que as sanções aplicadas possam ser revertidas "em pouco tempo".

Os EUA aplicaram sanções da lei Magnistky contra Moraes e ainda cancelaram vistos de quase todos os ministros do STF. Apenas Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques foram poupados.

Para Barroso, o cancelamento de vistos é "desagradável", "uma pena" e mais um fato "injusto". "Mas não deixa de ser uma competência discricionária de cada país dizer quem pode visitar e quem não pode", disse Barroso à CNN.

Barroso deixa o comando do STF nesta semana. Assume Edson Fachin, de perfil mais discreto. O novo presidente também teve os vistos revogados pelos EUA.