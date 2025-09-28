Banqueta dobrável ajuda a alcançar pontos altos em casa: 'Leve e prática'

Para quem busca uma forma de alcançar os locais mais altos da casa, seja armários ou prateleiras, o Guia de Compras UOL achou uma solução: a banqueta dobrável da Vonder. Esse modelo faz sucesso entre os consumidores da Amazon pela praticidade e pela facilidade de uso.

Segundo o fabricante, essa banqueta é capaz de suportar até 150 kg e pode ser dobrada para ser armazenada com facilidade. Descubra mais informações, o que diz quem comprou e pontos de atenção:

O que diz o fabricante sobre a banqueta?

Feita de plástico ABS resistente

Suporta até 150 kg

Possui base antiderrapante, para evitar acidentes

É fácil de montar, dobrar e guardar

Tem as seguintes dimensões (montada): 35,5 centímetros de comprimento, 28,5 centímetros de largura e 22 centímetros de altura

Também pode ser usada como assento

O que diz quem comprou?

Na Amazon, a banqueta tem mais de 12 mil avaliações, com nota geral de 4,8 estrelas (total de cinco). Quem comprou a banqueta destaca principalmente a qualidade do produto, praticidade e facilidade de guardar.

Ótimo banco. Fácil de usar, fácil de guardar e muito resistente. Bruna Treviso

Ótimo. É prático e desmonta facilmente para guardar, ocupando pouquíssimo espaço. Resistente. Faby

A banqueta é ótima, dobrável e cabe em qualquer lugar. Eu comprei para usar no banheiro. Fica dobradinha no canto e é super útil. Maria Fensterseifer

Leve, prática e duradoura. Aguenta tranquilamente o peso de um homem de 100 kg. Não desequilibra com facilidade e atende perfeitamente aquilo a que se propôs. Luiz Carlos Schneider Filho

Pontos de atenção

Alguns consumidores não ficaram satisfeitos com a resistência e a altura do produto e criticam ainda a falta de uma trava de segurança. Confira os comentários avaliativos:

Gostei porque ela é dobrável e cabe em qualquer lugar. O ponto negativo é que, ao sentar nela, faz um barulho estranho, como se fosse quebrar, mas trata-se do encaixe das laterais. Ainda não subi nela, pois fico com medo dela desmontar. Poderia ser um pouco mais alta (...). Tânia

Bom tamanho, mas achei o plástico um pouco frágil. Fiquei com medo de quebrar fácil. Flávia

Achei a trava quando aberta pouco segura. O material parece ser resistente, mas o banco fecha muito fácil. Hobeika

