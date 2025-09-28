Ataque a tiros em Igreja Mórmon em Michigan fere várias pessoas, diz polícia

(Reuters) - Várias pessoas ficaram feridas em um ataque a tiros na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Grand Blanc, Michigan, e a igreja está pegando fogo, informou a polícia local neste domingo.

A fumaça saía do prédio enquanto os bombeiros combatiam o incêndio com jatos de água, e caminhões de bombeiros e veículos de emergência estavam estacionados nas proximidades, mostrou uma filmagem nas redes sociais.

"Há várias vítimas e o atirador foi abatido. Não há ameaça ao público neste momento. A igreja está em chamas", disse o Departamento de Polícia de Grand Blanc Township em um post no Facebook, pedindo às pessoas que evitem a área.

Outros detalhes não estavam imediatamente disponíveis.

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é informalmente conhecida como Igreja Mórmon.

Grand Blanc, uma cidade de 7.700 habitantes, está localizada a cerca de 97 km a noroeste de Detroit.

(Reportagem de Brendan O'Brien em Chicago)

