Ataque a tiros em Igreja Mórmon deixa ao menos um morto, em Michigan
Um homem dirigiu seu veículo contra as portas da frente de uma Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Grand Blanc, no Michigan, e atirou em pelo menos dez pessoas, matando uma delas, informou a polícia local neste domingo (28).
O atirador saiu do veículo disparando uma arma de assalto, disse o chefe de polícia de Grand Blanc, William Renye. Ele acrescentou que centenas de pessoas estavam na igreja, que pegou fogo com a colisão do veículo.
As autoridades acreditam que vão encontrar mais vítimas nos escombros, disse Renye.
A polícia não divulgou imediatamente o nome do suspeito, que morreu no local em uma troca de tiros com dois policiais que correram para a igreja, disse o chefe de polícia. Renye o descreveu como um homem de 40 anos de Burton, Michigan.
"Meu coração está partido pela comunidade de Grand Blanc", disse a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, em um comunicado publicado nas redes sociais.
"Violência em qualquer lugar, especialmente em locais de culto, é inaceitável", acrescentou.
Autoridades nacionais, incluindo a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, e o presidente Donald Trump, fizeram postagens sobre o tiroteio.
"Tal violência em um local de culto é de partir o coração e assustadora", postou Bondi no X.
Em uma declaração no Truth Social, Trump disse que o tiroteio "parece ser mais um ataque direcionado a cristãos nos Estados Unidos da América" e disse que o FBI estava no local.
"ESTA EPIDEMIA DE VIOLÊNCIA EM NOSSO PAÍS DEVE ACABAR, IMEDIATAMENTE!", escreveu ele, em letras maiúsculas.
A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é informalmente conhecida como Igreja Mórmon.
Grand Blanc, uma cidade de 7,7 mil habitantes, está localizada a cerca de 97 quilômetros a noroeste de Detroit.
*Reportagem adicional de Joseph Tanfani em Nova York e Rebecca Cook em Grand Blanc
