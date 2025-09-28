Avião que levava arquiteto chinês e cineastas bateu em árvore de 20 metros

O avião de pequeno porte que transportava o arquiteto chinês Kongjian Yu e dois cineastas brasileiros colidiu contra uma árvore de aproximadamente 20 metros antes de cair em Aquidauana, na região do Pantanal de Mato Grosso do Sul.

O que aconteceu

Galho da árvore encontrado na fuselagem do avião e uma testemunha ajudaram a polícia a entender o que aconteceu. A delegada Ana Cláudia Medina, responsável por investigar operações aéreas no estado, explicou ao Fantástico (TV Globo) que outros galhos foram achados na região onde o avião estava.

A 300 metros de distância da pista, o avião se chocou contra a árvore e caiu. A aeronave, que levaria a tripulação para a pousada onde estavam hospedados, pegou fogo e matou todos os ocupantes.

Minutos antes, às 18h03, o piloto, Marcelo Pereira de Barros, tentou pousar na pista pela primeira vez, mas arremeteu por falta de visibilidade. Ele fez uma manobra e retornou para pousar de novo, quando ocorreu a colisão.

No dia do acidente, arquiteto e cineastas andaram no avião por diversas vezes e conheceram três fazendas do pantanal. O piloto fez várias viagens porque toda a equipe não cabia na aeronave, segundo a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul.

Operação do piloto à noite era irregular, diz Medina. A delegada explicou que a pista onde o pouso foi realizado só era aberta para atividades até às 17h39.

Avião, que era de Marcelo, já tinha sido apreendido em 2019 por uma série de irregularidades. Em 2022, o piloto foi autorizado a voar novamente com a aeronave, mas não tinha permissão para fazer táxi aéreo, nem fazer voos noturnos.

Advogado e amigo de Marcelo diz que ele amava a aviação, a natureza e era um profissional exemplar. Em nota à emissora, Djalma Silveira esclareceu que as irregularidades encontradas foram sanadas e a aeronave foi restituída a Marcelo, tendo permissão para o voo.

Relembre o caso

Avião de pequeno porte com quatro pessoas caiu em uma área rural na terça-feira (23). Todos os ocupantes da aeronave morreram no local, segundo os bombeiros.

Além de Kongjian Yu, morreram os cineastas Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr. e o piloto Marcelo Pereira de Barros. Luiz Ferraz era documentarista e sócio da Olé Produções, e Rubens Crispim Jr. trabalhava como diretor de fotografia. Os nomes das vítimas foram divulgados pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

Aeronave caiu na noite de ontem na região do Pantanal Imagem: Reprodução

A aeronave, um monomotor Cessna 175, foi fabricada em 1958 e comprada em 2015 por Marcelo Pereira. Ela tinha capacidade para quatro pessoas e foi registrada para serviços aéreos privados, segundo registro de matrícula da Agência Nacional de Aviação Civil.

O monomotor tinha operação para táxi aéreo negada e só podia operar voos diurnos. Ela tinha situação de aeronavegabilidade normal e documentação em dia, válida até dezembro deste ano.

Arquiteto e cineastas estavam na região gravando um documentário sobre cidades-esponja. O conceito fez o professor chinês ficar mundialmente conhecido. A informação foi confirmada pela Olé Produções, mas não há detalhes sobre há quanto tempo a produção era feita.