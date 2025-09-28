Avião que levava arquiteto chinês e cineastas bateu em árvore de 20 metros
O avião de pequeno porte que transportava o arquiteto chinês Kongjian Yu e dois cineastas brasileiros colidiu contra uma árvore de aproximadamente 20 metros antes de cair em Aquidauana, na região do Pantanal de Mato Grosso do Sul.
O que aconteceu
Galho da árvore encontrado na fuselagem do avião e uma testemunha ajudaram a polícia a entender o que aconteceu. A delegada Ana Cláudia Medina, responsável por investigar operações aéreas no estado, explicou ao Fantástico (TV Globo) que outros galhos foram achados na região onde o avião estava.
A 300 metros de distância da pista, o avião se chocou contra a árvore e caiu. A aeronave, que levaria a tripulação para a pousada onde estavam hospedados, pegou fogo e matou todos os ocupantes.
Minutos antes, às 18h03, o piloto, Marcelo Pereira de Barros, tentou pousar na pista pela primeira vez, mas arremeteu por falta de visibilidade. Ele fez uma manobra e retornou para pousar de novo, quando ocorreu a colisão.
No dia do acidente, arquiteto e cineastas andaram no avião por diversas vezes e conheceram três fazendas do pantanal. O piloto fez várias viagens porque toda a equipe não cabia na aeronave, segundo a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul.
Operação do piloto à noite era irregular, diz Medina. A delegada explicou que a pista onde o pouso foi realizado só era aberta para atividades até às 17h39.
Avião, que era de Marcelo, já tinha sido apreendido em 2019 por uma série de irregularidades. Em 2022, o piloto foi autorizado a voar novamente com a aeronave, mas não tinha permissão para fazer táxi aéreo, nem fazer voos noturnos.
Advogado e amigo de Marcelo diz que ele amava a aviação, a natureza e era um profissional exemplar. Em nota à emissora, Djalma Silveira esclareceu que as irregularidades encontradas foram sanadas e a aeronave foi restituída a Marcelo, tendo permissão para o voo.
Relembre o caso
Avião de pequeno porte com quatro pessoas caiu em uma área rural na terça-feira (23). Todos os ocupantes da aeronave morreram no local, segundo os bombeiros.
Além de Kongjian Yu, morreram os cineastas Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr. e o piloto Marcelo Pereira de Barros. Luiz Ferraz era documentarista e sócio da Olé Produções, e Rubens Crispim Jr. trabalhava como diretor de fotografia. Os nomes das vítimas foram divulgados pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.
A aeronave, um monomotor Cessna 175, foi fabricada em 1958 e comprada em 2015 por Marcelo Pereira. Ela tinha capacidade para quatro pessoas e foi registrada para serviços aéreos privados, segundo registro de matrícula da Agência Nacional de Aviação Civil.
O monomotor tinha operação para táxi aéreo negada e só podia operar voos diurnos. Ela tinha situação de aeronavegabilidade normal e documentação em dia, válida até dezembro deste ano.
Arquiteto e cineastas estavam na região gravando um documentário sobre cidades-esponja. O conceito fez o professor chinês ficar mundialmente conhecido. A informação foi confirmada pela Olé Produções, mas não há detalhes sobre há quanto tempo a produção era feita.