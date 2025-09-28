Cruzada de Trump contra a antifa de Portland começou no 1º mandato

Topo

Forças federais ocupam Portland em 2020; Trump autorizou ontem nova ocupação da cidade - Caitlin Ochs/Reuters
Do UOL, em São Paulo

28/09/2025 16h42


A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de ordenar o envio de tropas federais para combater antifascistas em Portland, no noroeste americano, renova uma cruzada que começou em 2017, quando Trump assumiu a presidência pela primeira vez. Naquele ano, grupos de extrema-direita passaram a se reunir na cidade, provocando confrontos generalizados com a antifa.

Em 2020, Trump escalou o conflito ao enviar agentes federais para ocupar Portland primeira vez e pôr fim ao levante contra o assassinato do afro-americano George Floyd.

O que aconteceu

Portland é conhecida como reduto progressista nos EUA desde a década de 1960. Nesta época, a cidade virou referência da contracultura, com forte presença de movimentos sociais e ativismo estudantil em uma região assolada pelo racismo. Desde 1988, todos os governadores eleitos em Oregon, o estado onde fica Portland, foram democratas.

Quando Trump venceu pela primeira vez, a cidade entrou na mira dos ultraconservadores. Em 2016, durante a campanha de Trump, o republicano Joey Gibson fundou o grupo de extrema-direita Patriot Prayer. Embora residisse no estado de Washington, ele decidiu realizar um comício para extremistas em Portland em maio do ano seguinte, atraindo simpatizantes de todo o país, como os Proud Boys.

Desde então, uma série de marchas do Patriot Prayer ocorreram em Portland, provocando a ira de antifascistas. Em 2018, um dos confrontos pelas ruas da cidade terminou com o esfaqueamento de um manifestante.

No ano seguinte, uma contraofensiva antifascista chamou a atenção de Trump. Pela primeira vez, ele se referiu à antifa como "terrorista".

Tropas ocupam Portland

As manifestações antifa aumentaram na cidade após a morte de George Floyd por asfixia em Minneapolis, estado de Minnesota. O assassinato do homem negro de 46 anos por um policial branco causou protestos por 85 noites seguidas em Portland.

Foi quando Trump mandou tropas para ocupar a cidade pela primeira vez. A chegada de agentes federais, em julho, aumentou a indignação da antifa, que passou a confrontar a atuação violenta das forças federais, provocando caos pelas ruas de Portland. A truculência dos agentes resultou em investigações do Departamento de Justiça.

Faca, revólver e escudo de pregos

Antes de as forças federais deixarem a cidade, um grande confronto voltou a opor a antifa e a extrema-direita. "A polícia de Portland permitiu que grupos de extrema direita e paramilitares semeassem o caos e praticassem violência contra a comunidade com aparente impunidade", afirmou na época ao jornal britânico Guardian Amy Herzfeld-Copple, então vice-diretora do Western States Center, uma organização progressista de Portland.

portland - Maranie Staab/Reuters - Maranie Staab/Reuters
Arquivo - Manifestante de extrema-direita aponta arma contra manifestantes contrários em Portland em 2020
Imagem: Maranie Staab/Reuters

Em junho, um protesto de extrema-direita "Diga Não ao Marxismo na América" saiu do controle. Munidos de armas de fogo, faca, tacos de basebol e escudos com pregos, eles partiram contra manifestantes rivais. Um deles sacou uma arma de fogo, outro atacou uma van de lanches com um taco de beisebol e um terceiro quebrou a mão de um repórter com um cassetete.

O repórter ferido, Robert Evans, disse ao Guardian que a extrema-direita foi "preparada para lutar". Foram "muito agressivos desde o início" e estavam equipados com "facas, armas de fogo, armas de paintball, cassetetes".

Nova ocupação federal?

Cinco anos depois do confronto, tropas federais estão prontas para voltar a Portland. Ontem, Trump anunciou na rede social Truth que ordenou seu secretário de Defesa, Pete Hegseth, a enviar "todas as tropas necessárias" a Portland, "devastada pela guerra".

antifa - Getty Images - Getty Images
Na segunda (22), Trump assinou ordem que classifica grupos antifa como terroristas
Imagem: Getty Images

Agora, a antifa de Portland entra em choque com o ICE, serviço de imigração dos Estados Unidos. De acordo com Trump, as tropas vão proteger as instalações do ICE, que estavam "sob cerco por ataques da antifa e outros terroristas domésticos". Trump disse ainda que está "autorizando o uso de força total, se necessário".

Na segunda (22), o republicano assinou uma ordem classificando grupos antifa como organizações terroristas. "Indivíduos associados e agindo em nome da antifa coordenam-se com outras organizações com o propósito de disseminar, fomentar e promover a violência política e suprimir o discurso político legal", diz trecho da ordem assinada por Trump.

Na sexta (26), o prefeito da cidade, o republicano Keith Wilson, mandou um recado:

Precisamos de ajuda federal para renovar nossa infraestrutura e construir moradias populares, ajudar a limpar nossos rios e plantar árvores (...) Em vez de ajuda, eles estão enviando veículos blindados e homens mascarados.
Keith Wilson, prefeito de Portland

