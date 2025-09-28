Topo

Antes de discutir acordo sobre Gaza, Trump fala em alcançar "algo grandioso no Oriente Médio"

28/09/2025 11h45

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo que há "uma chance real de algo grandioso no Oriente Médio", sem fornecer detalhes específicos ou cronograma, dias depois de dizer que estava perto de fechar um acordo para acabar com a guerra em Gaza.

"Temos uma chance real de alcançar algo grandioso no Oriente Médio. Todos estão a bordo para algo especial, inédito na história. Vamos conseguir", disse ele em uma publicação no Truth Social.

Trump se encontrará com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu na segunda-feira, na Casa Branca, com o objetivo de chegar a uma estrutura para um acordo, de acordo com autoridades do governo.

O presidente disse na sexta-feira que as negociações sobre Gaza com nações do Oriente Médio foram intensas e que Israel e militantes palestinos do Hamas estavam cientes das discussões, que, segundo ele, continuariam enquanto fossem necessárias.

(Reportagem de Brendan O'Brien em Chicago)

