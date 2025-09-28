Topo

Alcaraz vence Nakashima e vai à semifinal do ATP 500 de Tóquio

28/09/2025 13h07

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, venceu o americano Brandon Nakashima (N.33) neste domingo (28) e se classificou para a semifinal do ATP 500 de Tóquio.

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-4, em uma hora e 20 minutos.

O espanhol de 22 anos mostrou que está bem fisicamente, depois de sofrer uma torção no tornozelo na primeira rodada do torneio e reconhecer que estava preocupado com a lesão nas oitavas de final, no sábado.

Neste domingo, Alcaraz voltou a jogar com o tornozelo enfaixado e, depois da vitória, admitiu que mudou seu estilo de jogo para proteger o pé esquerdo.

"Tive que jogar de forma mais agressiva do que o normal porque queria que ele corresse mais do que eu", declarou o número 1 do mundo sobre sua estratégia.

"Deu para ver que eu não ia tão rápido como queria, estou tendo cuidado com os passos que dou durante o jogo", acrescentou.

O próximo adversário de Alcaraz será o norueguês Casper Ruud (N.12), que eliminou o australiano Aleksandar Vukic (N.95) com parciais de 6-3 e 6-2.

A outra semifinal será entre os americanos Taylor Fritz (N.5) e Jenson Brooksby (N.86).

-- Resultados das quartas de final do ATP 500 de Tóquio:

Carlos Alcaraz (ESP) x Brandon Nakashima (EUA) 6-2, 6-4

Casper Ruud (NOR) x Aleksandar Vukic (AUS) 6-3, 6-2

Jenson Brooksby (EUA) x Holger Rune (DIN) 6-3, 6-3

Taylor Fritz (EUA) x Sebastian Korda (EUA) 6-3, 6-7 (5/7), 6-3

