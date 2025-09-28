Topo

Afeganistão anuncia libertação de americano detido

28/09/2025 14h57

As autoridades talibãs no Afeganistão anunciaram a libertação de um cidadão americano neste domingo (28), uma semana após a libertação de um casal britânico. 

"O Emirado Islâmico do Afeganistão libertou um cidadão americano chamado Amir Amiri", anunciou o Ministério das Relações Exteriores afegão no X. 

Segundo o Ministério, o indivíduo foi entregue a Adam Boehler, enviado especial do presidente americano, Donald Trump, para questões de reféns. 

Boehler havia viajado a Cabul no início deste mês para negociar uma troca de prisioneiros.

Esta decisão visa demonstrar que as autoridades talibãs "não usam questões envolvendo cidadãos para fins políticos e que soluções podem ser encontradas por meios diplomáticos", afirmou o Ministério. 

Não se sabe muito sobre Amir Amiri, cuja prisão foi pouco divulgada. 

As autoridades talibãs agradeceram ao Catar, que supostamente interveio como mediador. 

Em 20 de setembro, Peter Reynolds, de 80 anos, e sua esposa Barbie, de 76, foram libertados pelo Afeganistão após oito meses de detenção. Doha também mediou esse caso.

qd-jma/hba/jvb/mb/aa

© Agence France-Presse

