Em 2016, o advogado Vinícius Alves Abrahão visitava a Casa Suíça, fábrica de bolos e panetones em Jandira (SP), quando se deparou com duas cenas que mudariam sua trajetória. Na porta, crianças pediam dinheiro. Dentro da indústria, prateleiras exibiam produtos ainda próprios para o consumo, mas que seriam jogados fora. Foi aí que ele teve a ideia de montar um negócio para dar destino aos produtos que seriam descartados.

"Pô, tem crianças ali passando fome, e nós vamos jogar tudo isso no lixo?", questionou. Criado pelo avô, Abrahão lembra que sempre se incomodou com o desperdício, sobretudo o de alimentos.

Como nunca teve grande entusiasmo pelo Direito, o advogado se aproximou da indústria de alimentos. Passou, então, a estudar e conhecer pessoas para entender o problema do desperdício, tema sobre o qual ninguém gostava de falar.

Dois anos depois, em 2018, lançou a Gooxxy, empresa de tecnologia que compra e revende produtos próximos ao vencimento ou com pequenas avarias, que não afetem a integridade do produto. Também adquire mercadorias descontinuadas por razões de mercado. Com sede em Lavras (MG), a empresa tem centros de distribuição em seis estados.

Só este ano, segundo Abrahão, a Gooxxy já vendeu em torno de R$ 1 bilhão em mercadorias. O negócio funciona assim: uma indústria produz além da demanda e fica com excedente prestes a vencer. O produto é comprado pela Gooxxy com desconto que pode chegar a 80% e revendido a pequenos varejistas de todo o país. Para o consumidor final, significa acesso a marcas conhecidas por preços mais baixos e a possibilidade de consumir itens que antes ficariam inacessíveis.

Já ouvi histórias de gente que disse que só assim consegue acesso a determinados produtos, como iogurtes

Vinícius Alves Abrahão, fundador da Gooxxy

Hoje, a Gooxxy reúne 200 fornecedores, incluindo grandes nomes como Sadia, Vigor, Danone, Lacta (Mondeléz), Friboi, Bauducco, Nestlé, BRF, M. Dias Branco e a própria Casa Suíça, onde a ideia nasceu. Grandes redes varejistas também repassam itens encalhados nas suas gôndolas.

Do lado comprador, são 7.100 empresas cadastradas. Para 3.000 delas, a Gooxxy utiliza inteligência artificial para analisar balanços contábeis, calcular preços e até conceder crédito. "Nossa IA é muito criteriosa e é ainda capaz de determinar um score (pontuação que estabelece o risco de inadimplência do comprador) desses clientes, de maneira totalmente automatizada, o que torna o nosso crédito seguro", comenta.

Ele não abre os números do faturamento, mas lembra que a pandemia acelerou o crescimento. Em um único ano, chegou a expandir 1.000%, impulsionado pelo acúmulo de produtos em lojas e shoppings fechados. Em 2025, bateu o faturamento do ano passado em julho e espera mais do que duplicar sua operação, que também já chegou ao México e à Colômbia.