Topo

Notícias

Zelensky afirma que Ucrânia recebeu sistema antiaéreo Patriot de Israel

27/09/2025 12h28

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou neste sábado (27) que Israel enviou a ele um sistema antiaéreo Patriot, um tipo de armamento de fabricação americana muito caro e essencial para repelir os ataques de mísseis russos.

"Um sistema israelense [Patriot] está funcionando na Ucrânia há um mês", declarou Zelensky em uma coletiva de imprensa, sem dizer se Kiev pagou por ele ou se foi uma doação.

Em abril, o jornal The New York Times, citando fontes oficiais americanas, afirmou que Israel planejava devolver um de seus sistemas Patriot, que então seria enviado à Ucrânia, porque o Exército israelense queria se equipar com material mais moderno.

Quando a Rússia iniciou sua invasão à Ucrânia, em fevereiro de 2022, Israel adotou uma posição neutra e não sancionou Moscou, ao contrário de outros países.

Mas seus laços com Moscou se degradaram diante do fortalecimento da aliança entre Rússia e Irã, acusado de fornecer drones de ataque ao Kremlin; e também devido à guerra que Israel trava na Faixa de Gaza, que as autoridades russas condenaram.

Além disso, Zelensky disse que a Ucrânia entregou a Trump detalhes sobre as armas que deseja receber no âmbito de um plano para comprar 90 bilhões de dólares (R$ 480 bilhões) em armamento de Washington, sobre o qual já havia se referido em agosto.

bur-rco/bfi/jvb/eg/dd/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Em meio a demanda por 'muro antidrones', Ucrânia recebe sistema de defesa aérea de Israel

Novos drones são avistados sobre a maior base militar da Dinamarca

Haddad diz que Lula será candidato à reeleição em 2026

Haddad vê "abuso" no uso da recuperação judicial por alguns setores no Brasil

Drones sobrevoam base militar na Dinamarca; países europeus estão em alerta

Quinto suspeito de triplo homicídio na Argentina é preso na Bolívia

Dortmund suporta pressão e vence Mainz fora de casa no Alemão

Zelensky afirma que Ucrânia recebeu sistema antiaéreo Patriot de Israel

Drones voltam a sobrevoar instalações militares na Dinamarca

O que é leucovorina, droga promovida por Trump para autismo?

Justiça da França investiga ameaças de morte contra presidente do tribunal que condenou Sarkozy