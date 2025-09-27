Topo

Voo no PA é cancelado após passageiro 'brincar' com ameaça de bomba

27/09/2025 19h35

Um voo da companhia aérea Azul precisou ser cancelado na tarde de ontem, 26, após a suspeita de que um passageiro, já a bordo da aeronave, estivesse portando um material explosivo. O caso aconteceu no Aeroporto Internacional de Belém e voo (AD4460), que partiria da capital paraense, teria a cidade Marabá como destino.

A Polícia Federal (PF) prendeu o homem em flagrante. Segundo a PF, ele teria ameaçado, em tom de brincadeira, possuir uma bomba dentro de uma caixa. O nome dele e as motivações para o falso alarme não foram informados.

"Mesmo dizendo depois que se tratava de uma 'brincadeira', a declaração provocou a aplicação dos protocolos de segurança, disse a PF, em nota.

O avião precisou ser evacuado e órgãos de segurança, incluindo o esquadrão antibombas da Polícia Militar paraense, tiveram que fazer uma inspeção na aeronave e dentro das bagagens. Nenhuma bomba foi encontrada.

"O passageiro foi levado à Superintendência da Polícia Federal no Pará e autuado em flagrante pelo crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo, previsto no Código Penal", disse a Polícia Federal.

O órgão ainda destacou: "Qualquer ameaça à segurança de voo, mesmo dita como 'brincadeira', é tratada como crime e pode resultar em prisão".

Apesar de não localizar o artefato explosivo, a PF apreendeu produtos usados em procedimentos estéticos "sem comprovação de origem". O material será encaminhado para a perícia.

A Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária que administra o aeroporto, informou que acionou o plano de contingência de forma imediata "diante da suspeita de um artefato explosivo envolvendo um passageiro já embarcado".

O voo foi cancelado, mas as demais operações do aeroporto de Belém seguiram normalmente sem provocar impactos em pousos e decolagens de outras viagens, afirmou a empresa.

Em nota, a Azul garantiu que os passageiros afetados seriam reacomodados em uma viagem extra programada para este sábado.

A companhia aérea lamentou a situação, mas destacou que o cancelamento do voo é uma medida necessária "para conferir a segurança de suas operações".

